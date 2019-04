1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Abril 2019

Esta semana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) debe emitir su resolución sobre las impugnaciones ciudadanas a dos de los cuatro postulantes al cargo de Defensor del Pueblo.

Esa designación es una de las siete que aún debe definir este organismo, que se posesionó con atribuciones extraordinarias tras la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Con la decisión sobre las impugnaciones, hasta el viernes próximo ya se podría emitir la resolución con la designación del nuevo Defensor del Pueblo.

Con ello seis procesos aún estarían pendientes, a 35 días de que se posesionen los consejeros electos en los comicios del pasado 24 de marzo. Pero, ¿el tiempo que le resta al Cpccs-t es suficiente para concluir con esos procesos? De acuerdo con Luis Hernández, consejero del Cpccs-t, el único concurso que no llegaría a término es el de Superin­tendente de Ordenamiento Territorial.

Hernández dice que hasta el momento no tienen la terna que debe enviar el Ejecutivo por lo que, teniendo en cuenta el tiempo que toma analizar los méritos y la fase de impugnaciones ciudadanas, no lo culminarían a tiempo. Tienen previsto, según Hernández, no dejar inconcluso ningún otro concurso hasta el próximo 13 de mayo.

Para Farith Simon, catedrático de la Universidad San Francisco, por la dinámica de las designaciones, cree que el actual Consejo hará todo lo posible por terminar los concursos que están en proceso. Sin embargo, añade que en caso de no hacerlo, el nuevo Cpccs debería darle continuidad a los concursos que queden pendientes.

“A menos de que detecte fallas insuperables, podría anularlos y reiniciarlos”. David Ochoa, experto en Derecho Constitucional, cree que si el Cpccs-t no concluye con los concursos en marcha hay dos escenarios posibles. El primero es que el nuevo Cpccs continúe el normal desarrollo de los procesos ya iniciados hasta designar a las autoridades de control.

El otro escenario es que se suspenda el concurso y se empiece desde cero el proceso. ¿Por qué? Ochoa dijo que ni en la Ley del Cpccs ni en la Reformatoria -con la que se viabilizó la elección de los consejeros en las urnas- se establece qué hacer en caso que no se concluyan los concursos. Además del Defensor del Pueblo, otras autoridades que se pueden designar esta semana son los tres jueces o juezas del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

De acuerdo con el mandato del concurso, después de las audiencias públicas que se exponen mañana, hay un plazo de tres días para que el Pleno resuelva si da paso o no a alguna de ellas. Superada esa fase, el Cpccs-t podrá nombrar a los magistrados .

En las próximas dos semanas, en cambio, se puede dar la designación de representantes al Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El plazo para interponer impugnaciones venció el miércoles. Después de que la Comisión presentara su informe, el Pleno concretará la designación. El concurso de Defensor Público podría tardar un poco más.

El viernes pasado venció el plazo para presentar impugnaciones. Hasta el próximo miércoles, la Comisión Técnica deberá presentar el informe al Pleno y hay ocho días más para que se convoque a las audiencias públicas. Posteriormente, corren cinco días de plazo para el pronunciamiento, sobre si se aceptan o no. Luego se realizará el nombramiento. (El Comercio)