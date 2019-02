1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Febrero 2019

La asambleísta de Alianza País, Kharla Chávez, considera necesarias, para mejorar la fiscalización, las reformas a la Ley de la Función legislativa. Además destaca la creación un comité de ética.

En el caso de la legisladora Ana Galarza, señaló que Alianza PAIS va a votar por la destitución.

"No podemos permitir ni aceptar chantajes, si Galarza tiene denuncias por qué no las ha presentado antes, esa era su obligación. No puede simplemente amenazar, tiene que probar lo que dice ojalá lo haga", aseveró.