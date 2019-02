1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Febrero 2019

La Asamblea Nacional decidió este jueves destituir a la asambleísta de CREO, Ana Galarza, durante la sesión 576 del Pleno. Se le acusó por gestionar un cargo público y falsificar firma de asesores.

Con 91 votos a favor, 25 en contra y diez abstenciones, sobre un total de 126 parlamentarios presentes, la Asamblea decidió destituir a Galarza en virtud de una moción propuesta por el legislador de Guayas, Ronny Aleaga, con base en un informe de minoría elaborado por la comisión que investigó el caso. De esta forma, el Parlamento rechazó el informe presentado por la mayoría de la comisión multipartidista que, desde finales de enero, investigó la denuncia presentada por el propio Aleaga y que recomendaba imponer, únicamente, una sanción administrativa a la asambleísta.

En su defensa, la legisladora dijo que no gestionó ningún cargo público, sólo formó parte de una referencia personal y eso no era delito. Pidió, por otro lado, disculpas al país y a la Asamblea Nacional por la falta cometida con el uso de la tarjeta de su asesora, algo que le ameritaba una sanción y no destitución.

Raúl Tello, quien presidió la Comisión Multipartidista, aseguró que realizó su trabajo sin revanchismo, odios, ni presiones y que según el artículo 163 de la Ley de Función Legislativa la falta ameritaba una sanción administrativa y por ello presentó una moción para que no fuese no destituida pero no pasó.

Con 91 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, la Asamblea Nacional destituye a la asambleísta #AnaGalarza, esto después de conocer el informe de minoría de la Comisión Multipartidista de Investigación, entregado por @amapolanaranjo. #Pleno576 pic.twitter.com/ca8Dsi2FhV — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) 7 de febrero de 2019

Debate

En defensa de la legisladora, su par de CREO, Lourdes Cuesta expresó que el tema de Galarza no podía quedarse en lo político y que la Asamblea debía centrarse en crear leyes y verificar que estas se cumplan, no en linchar a los asambleístas. Mientras que Amapola Naranjo dijo que Galarza cometió un cúmulo de irregularidades, causales de destitución. "La lucha contra la corrupción no es negociable", sentenció. Por su parte, Ronny Aleaga expuso que la Asamblea Nacional está para sancionar hechos reñidos con la ley y sentar precedente para no volver a cometer los mismos errores. "Desde la Asamblea no se pueden dejar pasar temas como piponazgo o falsificación de firmas". El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea decidió, a principios de enero y por unanimidad, investigar a la legisladora de CREO por presuntos actos irregulares, entre ellos, una presunta gestión ilícita de cargos públicos, al recomendar supuestamente la contratación de uno de sus exasesores a otra asambleísta. Galarza cobró, supuestamente, la mitad del sueldo de sus asesores para solventar los problemas financieros de su marido, Francisco Sevilla, según se desprende de un audio filtrado, en el que Lenín Rodríguez mantiene una conversación con la exasambleísta Norma Vallejo (que fue expulsada por el mismo motivo). (PMB)