Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Febrero 2019

El pedido es que se desempolven los equipos con los que se vigilaron a los medios de comunicación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) pedirá a la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que se encargue de monitorear, temporalmente, la campaña electoral que empezó ayer en todo el país.

El CNE todavía no ha podido contratar a una empresa que haga ese trabajo y la Supercom, hasta el cierre de esta edición, tampoco había recibido la solicitud para prestar esa asistencia. Es decir, el primer día de promoción de candidatos se desarrolló sin vigilancia en prensa, radio y televisión.

En el portal del Servicio de Compras Públicas (Sercop) el proceso de contratación de una empresa para el monitoreo aparece como suspendido.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que el proceso se reanudará bajo la figura de subasta inversa, una vez que se absuelvan las observaciones del ente rector de la contratación pública.

¿Qué pasará mientras se define quién observa la propaganda electoral? “Hasta salvar esta inquietud que nos ha planteado el Sercop recibiremos el apoyo de la Supercom. Ellos nos ayudarán a hacer el monitoreo que esperamos no sea más allá de tres días”, afirmó la funcionaria.

Los antecedentes, sin embargo, no son alentadores. En diciembre de 2018 ya se cayó el primer proceso y el segundo, que empezó la tercera semana de enero, no ha avanzado.

Tampoco resulta fácil obtener la ayuda de Supercom. El superintendente Édison Toro le dijo ayer a EXPRESO que si bien ha habido acercamientos con el CNE aún no hay un pedido oficial del organismo.

“No sabemos qué apoyo en concreto esperan obtener. Además, hay temas jurídicos y de capacidad de recursos tecnológicos que tendríamos que analizar. Pero si hacen el pedido lo resolveremos cuanto antes”, manifestó Toro.

El monitoreo debe centrarse en la propaganda que se financia con los recursos estatales a través del Fondo de Promoción Electoral. Pero hay otra vigilancia que ejecutar para evitar que las organizaciones políticas superen el límite del gasto electoral y que sale de sus propias cuentas. Este control está a cargo de los departamentos de fiscalización de las delegaciones provinciales del Consejo Electoral, que trabajan desde hace meses en la detección de campaña anticipada. Sin embargo, ahí también hay limitaciones.

Atamaint reconoció ayer que el CNE no cuenta con un sistema para hacer un control, pero que el personal está capacitado para recoger evidencias, valorarlas y ponerlas en conocimiento de las autoridades.

A esta causa se suman organizaciones de la sociedad civil como la Corporación Participación Ciudadana, que ayer firmó un convenio con el Consejo Nacional Electoral para poder observar el desarrollo de los comicios antes, durante y después de los mismos.

El objetivo es que el organismo electoral autorice la acreditación de 250 veedores ciudadanos que se concentrarán en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Loja. Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, aclaró que esta vez la observación arrojará conclusiones cualitativas y no habrá conteo rápido.

Además, esta entidad civil hará su propio monitoreo de medios que será compartido, semanalmente, con el CNE. Todo ello ayudará hasta que se escoja a la empresa que se encargará de la vigilancia de la campaña electoral.

Observadores

La presencia de la OEA, en análisis

La exclusión de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) de las elecciones seccionales de marzo próximo todavía no ha sido definida.

El pleno del CNE todavía no ha aprobado el reglamento sobre las organizaciones internacionales que serán invitadas. La Misión de la OEA hizo un pedido para ser incluida y esto será analizado por el Consejo Electoral.

La semana pasada, la presidenta Diana Atamaint anunció que esta instancia no sería invitada a las elecciones, lo que generó diversas reacciones.

Los detalles

Monitoreo

El presupuesto destinado para el monitoreo está en alrededor de los $ 800.000. Tendrá que vigilar que las cuñas no excedan los 60 segundos de duración, no usen la imagen de menores de edad o de personas que no sean candidatos, entre otros.

Límites

El monitoreo de Participación Ciudadana se centrará en detectar la propaganda de las entidades públicas y candidatos con recursos estatales. También pondrá en evidencia el nivel de violencia en contra de las candidatas que buscan el voto popular.

Publicidad

Ante una consulta del CNE, la Procuraduría General aclaró ayer que los portales digitales no están considerados como medios tradicionales y, por lo tanto, no pueden hacer campaña a través del Fondo de Promoción Electoral.

