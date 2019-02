1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 05 Febrero 2019

La bancada del movimiento CREO cierra filas alrededor de la legisladora Ana Galazar. El asambleísta Homero Castanier manifestó que apoyan el trabajo de la comisión multipartidista, la misma que no ha determinado ninguna de la causales para ser destituida.

Para el próximo jueves 7 de febrero del 2019 se aplazó la reunión en la que el Pleno de la Asamblea debatirá la aplicación de una sanción a la legisladora Ana Galarza, de Creo, por supuestas irregularidades en su despacho.

La asambleísta Galarza estuvo presente en la rueda de prensa de sus coidearios.

Castanier, coordinador del bloque CREO, reiteró que no existen causales para la destitución, se ha reconocido una falla administrativa (mal uso de la tarjeta electrónica). "La investigación está hecha, el informe va a pasar al Pleno de la Asamblea y creemos que se debe actuar en Derecho. No se puede fiscalizar por odios, afectos o desafectos, se tiene que actuar en Derecho, la acusación fue hecha por gestión de cargos públicos, lo cual no fue demostrado".