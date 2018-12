La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 08 Diciembre 2018

En medio de la expectativa por la elección en los próximos días de la tercera persona que asumirá la Vicepresidencia en menos de dos años, representantes de pueblos indígenas, profesores y mujeres piden que ese cargo sirva para propiciar diálogos con diferentes sectores sociales y un trabajo anticorrupción al interior del Gobierno.

Así lo señalan el presidente de la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Yaku Pérez; la presidenta del Colectivo de Género Acción Política, Patricia Calero; y, el coordinador en Quito de los profesores de la Exunión Nacional de Educadores (UNE), Fernando Galeanos.

Los tres advierten de la importancia en la designación de tareas para este cargo, a pesar de que los tres candidatos que constan en la terna que el Ejecutivo envió a la Asamblea: el radiodifusor Otto Sonnenholzner, la activista social Nancy Vasco y el abogado Agustín Albán, no son conocidos y tampoco tienen una representación clara, fuerte o definida de ningún sector, señalaron.

Criterios

“La prioridad uno es la económica con un modelo no extractivista. Esa sería una tarea de conducción de la política económica que esperamos se le asigne. Pero por la polarización tras 10 años de correato, lo urgente es una tarea previa de convocar a un diálogo, que dé paso a una interlocución necesaria y permanente que aún no se ve entre los diferentes sectores”, comentó Pérez.

Por su parte, Galeanos considera que “entre los tres no hay una candidatura que se identifique con el movimiento social, como ocurrió con la Vicepresidencia en la década del gobierno anterior y las dos de Moreno”. Por lo que indicó que, “hoy es la oportunidad que cualquiera de los tres venga a amalgamar a los sectores sociales, a un acuerdo entre las fuerzas políticas para avanzar en lo social”, expresó Galeanos.

Rosero, en cambio, declaró su aspiración de que el presidente Moreno no delegue ninguna función ni responsabilidad en lo social y sea él mismo y sus ministros quienes dirijan y coordinen directamente las políticas sociales.

“La del Vicepresidente es una figura innecesaria incluso por el costo que representa sus pensiones vitalicias, pero esperamos que tenga un papel radical y un liderazgo en la lucha contra la corrupción y que empiece casa adentro”, agregó. Rosero.

Funciones

Moreno explicó el jueves que asignará funciones de acuerdo con sus trayectorias, capacidades y hoja de vida. La Asamblea prevé para los próximos días colocar en su agenda el conocimiento de la terna. Para esto tiene 30 días, caso contrario, el primero de la terna, el radiodifusor Sonnenholzner, quedará automáticamente electo.

El analista político César Ulloa comenta que “el Presidente optó por un personaje por fuera de las filas de un movimiento político que está en decadencia, que no sea polémica, que no pueda generar polémica en cualquier sector y que no le harían ninguna sombra”. A su criterio, Moreno le puede delegar para actos sociales o encargarle el sector social o económico.

Mientras que la socióloga Natalia Sierra comentó que “le podría delegar algún programa económico o proyecto político”. Pero, dijo que “el problema es que este Gobierno es de transición y en estricto sentido no tiene un proyecto político de transición y tampoco se ve una propuesta que vaya a consolidar la institucionalidad”. (La Hora)