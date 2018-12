1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Diciembre 2018

"Es una lista respetable", así opinó el asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, sobre la terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reemplazar María Alejandra Vicuña.

En este sentido, anunció que su bancada apoyará la propuesta de Moreno para la Vicepresidencia.

"Esto es más de lo que nos mandaron la otra vez, por lo tanto la Asamblea debe contribuir a solapar la crisis por la ausencia del segundo mandatario", dijo.

A su juicio, no es relevante que los integrantes no estén vinculados a la vida política. "Lo más importante es que no estén en el sesgo político".

Para Villamar la terna es un gran mensaje para la nación.