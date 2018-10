1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 06 Octubre 2018

La vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, cumplió un año en el cargo con funciones específicas: presidir el Comité de Reconstrucción tras el terremoto.

Tras este tiempo, asegura que ha encontrado irregularidades que han perjudicado a gente prioritaria.

¿Cuál es su balance tras este tiempo?

Son cuatro desafíos. De entrada, la coordinación de la consulta popular, que arrojó un importante resultado mayoritario, presidir el Comité de Reconstrucción, Delegación al IESS y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria.

¿En el tema reconstrucción, cuánto se ha avanzado?

Nutrir y fortalecer el Comité e incorporar a Esmeraldas con representación. Hemos entregado 32 obras entre enero y agosto, por un monto que supera los 197 millones de dólares.

¿Es suficiente? Debe faltar mucho más.

Es importante señalar que había tres tipos de obras. Entre estas, las que ya estaban entregadas al servicio de la gente. Si estas revestían algún tipo de irregularidad, es la Contraloría la que debe señalar las responsabilidades. El segundo grupo son las que estaban a medio hacer. Pese a la millonaria inversión estatal de 8, 7, 10, 20 y 140 millones de dólares, las obras estaban en el 40, 50 y 70% de su culminación. Hay un tercer grupo: las planificadas y que están en un proceso de repriorización. Aquellas que tienen financiamiento externo y no tenían ni siquiera estudios y los créditos están sobrepasados del 50% de los plazos.

Usted señala irregularidades, como incumplimientos de contratos. ¿Ya notificó a la Contraloría?

Detrás de cada obra inconclusa hay mucha gente desatendida y una millonaria inversión estatal que no puede quedarse así, y esto no impide que la información sea enviada a la autoridad de control.

¿Cómo funcionará la fiscalización?

Nosotros hemos presentado la información que corresponde y desde antes. Cuando fui Ministra de Vivienda enviamos información a la Contraloría para que revise los temas de contratistas incumplidos que habiendo recibido los anticipos no pusieron ni un bloque en una casa. Hay muchas familias afectadas.

¿Cuál es el perjuicio, a dónde se fue ese dinero?

No quisiera dar una cifra, pero hay muchos casos. Algunos contratistas ni siquiera presentaron garantías. Una cosa es un estado de emergencia y otra es saltarse blindajes importantes para proteger los fondos públicos. Se hizo una inversión millonaria sin beneficiar a nadie.

¿Los contratistas vivieron su fiesta con el terremoto?

Esto podría tener varias lecturas, pero, más allá de criterios personales, lo importante son los resultados. Qué va a pasar porque, insisto, hay gente que aún no está siendo atendida.

¿Con todo esto Manabí está lejos de alcanzar su recuperación total?

Creo que se ha avanzado en gran medida, en mercados, agua potable, vivienda, sistema de alcantarillado, hospitales, vialidad. Durante este Régimen se han dado 177 intervenciones por más de 576 millones de dólares. Adicionalmente, están en ejecución 102 proyectos que superan los 940 millones y otras 153 planificaciones con una inversión de 816 millones.

¿Pese a las necesidades a un exministro se le ocurrió desviar 300 millones ‘ociosos’?

Hemos dicho con claridad que las obras de la reconstrucción son una prioridad y los dineros comprometidos son intocables.

¿En el plano político, ve golpeado a Alianza PAIS?

Estamos orientados al fortalecimiento de nuestro movimiento. Pese a la ruptura interna, seguimos siendo la primera fuerza política.

¿No siente que les han afectado los escándalos de corrupción?

Los que nos quedamos, estamos en la línea de la ética, de corregir errores, de ser críticos y autocríticos.

Usted vivió el 30-S. ¿Quién dice la verdad?

Eso lo debe determinar la Justicia, pero yo lo viví. No me lo contaron y no lo vi por twitter, vi cómo una tremenda arremetida pretendía desestabilizar el Gobierno de ese entonces. Se pudieron haber cometido acciones de injusticia a través de la Justicia, pero fue uno de los hechos más vergonzosos y dolorosos de nuestra historia reciente.

(lahora)