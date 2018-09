1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Casi culminando su primera semana al frente del Ministerio del Interior y con una apretada agenda de actividades, María Paula Romo hace una lectura de estos cuatro días de trabajo.

En un pequeño espacio, la ministra aclara que esta es la primera propuesta recibida por el presidente de la República, Lenín Moreno, aunque su nombre ya había sonado para otras entidades, como la Procuraduría General del Estado y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), que esos fueron solo rumores, dice.

Romo también toca los temas de coyuntura como la organización del ministerio, que asumirá parte de las funciones de Justicia y Derechos Humanos, tras su eliminación, como parte de la propuesta de optimización del Estado.

Allí, recuerda, por ejemplo, que esa transición recayó sobre Paúl Granda, secretario de Gestión de la Política. Se refiere, incluso, a la eventual creación de un viceministerio de Derechos Humanos; y que es partidaria de que el sistema de rehabilitación tenga una secretaría autónoma. El decreto Ejecutivo otorgó 60 días para esta reorganización de competencias.

El vuelo inaugural del avión estadounidense Orión P3 es uno de los eventos a los que asistió en su primera semana de gestión. También presentó un plan de refuerzo en Durán, que incluye la dotación de más uniformados.

Aunque en su posesión en el cargo, dijo que se enfocará en atender los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en todos los espacios, sobre todo en el sistema educativo; delitos de violencia contra las mujeres, la situación de las personas desaparecidas; y la seguridad vial.

Es enfática en decir que Ecuador no está cediendo soberanía, a propósito de la llegada de la aeronave. “Es una herramienta de tecnología que será usada por la Policía y las Fuerzas Armadas para llevar adelante procesos de investigación, según sus objetivos. Por eso se ha hecho público el tema, no hay nada fuera de lugar.

Las amenazas se han transformado y no es posible responderlas sin cooperación, sea entre instituciones o el Ecuador con otros países", , dice al recordar que su arribo es parte de un convenio de cooperación, en el que también se contempla la llegada de una embarcación hospital a Esmeraldas.

Además, profundizó con Ecuavisa.com temas como el control migratorio, con énfasis en el masivo desplazamiento de ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis de su país. Aclara, asimismo, por qué aceptó este cargo y su criticada ideología política.

¿Con qué expectativa asume el ministerio del Interior?

Es una gran responsabilidad de cualquier manera el tema de la seguridad ciudadana, lo asumo con conciencia de lo que implica esta responsabilidad, con mucha confianza en que hay una institución que es muy fuerte, que es la Policía Nacional, que tiene experiencia, trayectoria y mucho personal especializado para manejar este tema.

Es una institución que tiene una serie de ventajas, de conocimientos, de proyectos que en el caso de una ministra se trata de la conducción civil y política de esta institución.

La primera reunión que tuve fue con el mando policial y en las próximas semanas visitaré algunos lugares y también para ponernos al día con ciertas cosas que se están llevando a cabo.

En cuanto a los controles migratorios, especialmente frente a la crisis que vive Venezuela, tras los acuerdos en la reunión de las instituciones de movilidad humana de 13 países, cuya sede fue Quito, y en el que se dispuso permitir el ingreso de migrantes venezolanos con documentos vencidos, ¿Cómo se ejercerán esos controles?

Lo que se pretende es conocer exactamente quiénes ingresan al territorio, tener un registro claro y que esa información sea certera, esto es básicamente en lo que nosotros nos vamos a concentrar, ejecutando las directrices de esa declaración.

El canciller lo que ha explicado ya es que se están haciendo contactos entre gobierno y gobierno para que contemos con una conexión directa con los sistemas de información del gobierno de Venezuela, de tal manera que verificar la información, la validez de cada uno de los documentos de identidad, no implique para los ciudadanos devolverse a su país, sino que tengamos sistemas conectados en línea para saber cuáles es ese documento y poder verificar la identidad.

Sobre los casos de personas desaparecidas, uno de los más emblemáticos es el de David Romo. La madre del estudiante, desaparecido hace ocho años, se queja del trabajo de la Dinased.

¿Cómo va a enfocar su trabajo el ministerio del Interior, respecto de este tema?

Hay muchos casos emblemáticos... Este sin duda es un caso relevante, he pedido información, he tenido una primerea reunión sobre el tema, y algunas que están programadas para la próxima semana.

Se ha puesto en duda su ideología política tras la reciente designación, un tiempo estuvo apoyando a Rafael Correa y ahora al presidente Lenín Moreno.

¿Cómo se define María Paula Romo, políticamente hablando?

Yo soy una mujer que cree en la democracia, en los derechos y en las libertades, pero que también cree en la necesidad de justicia y de equidad, por eso me defino como una persona demócrata y también de izquierda , una social demócrata sería en términos políticos.

En su momento, usted se alejó del proyecto de Rafael Correa, ¿Por qué ahora trabajar con Lenín Moreno, que también fue parte de ese proyecto?

Creo que el actual Gobierno está completamente alejado de las malas prácticas de Rafael Correa, las que están asociadas a la corrupción y a la concentración de poder. En eso coincido con el trabajo que ha desempeñado el presidente Lenín Moreno y por eso estoy agradecida de la oportunidad de servir a mi país y poder apoyar esas iniciativas.

¿Se arrepiente de haber apoyado el proyecto de Rafael Correa?

En cada momento, se toman decisiones para ese contexto. En ese momento, hace 12 años casi, cuando Álvaro Noboa ganó la primera vuelta, nosotros expresamos nuestro respaldo público por la otra iniciativa, en ese momento era lo que las circunstancias nos hacían pensar que era lo correcto, cuando vimos que ese proyecto amenazaba con concretar el poder, con un giro autoritario, antidemocrático y también con muchos casos de corrupción, nos separamos hace 8 años ya, si no me fallan los cálculos.

¿Qué mensaje tiene para quienes dudan de su designación?

Es mi trabajo y mi desempeño lo que va a ser juzgado, así que no hay ningún problema con quienes dudan y critican porque eso es parte del ejercicio democrático, no es mi intención hacer un discurso para convencerles, creo que es parte de lo que todos tenemos derecho, que es tener posturas y que esas posturas a veces coincidan y a veces no.