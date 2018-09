1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 07 Septiembre 2018

La candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, tiene entre sus planes convertir a la urbe en una ciudad más moderna, ecológica e inclusiva. Sus propuestas contemplan cinco ejes claves.

¿Cuáles son sus propuestas hacia la Alcaldía?

Todos los proyectos, dentro de nuestro plan de trabajo, están enfocados en tres ejes: generar empleo, seguridad y lucha contra las drogas.

En esos ejes tenemos el plan “Guayaquil Futuro”, dividido en cinco puntos: Guayaquil Firme, Guayaquil Ecológico, Guayaquil Inclusivo, Guayaquil Ciudadano y Guayaquil del Mar. Cada uno generará empleo para el hombre, mujer, profesional, madres solteras, etc.

¿Qué programas mantendría de la actual administración?

En Guayaquil Firme, además de las obras grandes que se harán, mantendremos toda la parte de salud, que atiende a medio millón de personas al año, lo cual aumentará.

Está la parte educativa donde, además de que les damos libros, tablets, computadoras a los estudiantes ejemplares, también les damos vivienda.

¿Mantendrá las fundaciones?

Totalmente. Las fundaciones que trabajan hasta ahora son ejemplo de organización en administración de eficiencia y de resultados.

¿En caso de una candidatura del alcalde Nebot a la Presidencia de la República, la apoyaría?

Eso ni se pregunta. El alcalde Jaime Nebot hizo de esta ciudad lo que vemos ahora, y lo que hizo con Guayaquil seguro lo hará con Ecuador. Para mí es la mejor opción nacional que tendría el país.

¿Cuál es su reacción sobre el cerco eléctrico al Malecón Simón Bolívar?

Hay críticas sobre eso La seguridad es prioritaria para la gente (...) hay que proteger al ciudadano y si al Malecón se lo protege, está protegiendo a las familias, a todos, nacional y extranjero. Sus rivales dicen que hay un Guayaquil olvidado e invisibilizado.

¿Qué opina?

Eso es pasado. El señor (Jimmy) Jairala (prefecto del Guayas) tuvo la oportunidad de 10 años en la Prefectura y no tiene una obra trascendente. Guayaquil no es para congelarse, es para avanzar, para crecer, para generar empleo. Él no me preocupa.

Estoy enfocada en planificar y concretar lo que hoy propongo desde el primer día, cuando asuma mis funciones.

(ET)