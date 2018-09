La Hora de Quito

Detalles Publicado el Viernes, 07 Septiembre 2018

El Consejo transitorio de Participación Ciudadana ratificó ayer el cese de funciones de tres de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE): Mónica Rodríguez, Miguel Pérez y Vicente Cárdenas.

La resolución se dio justo al cumplirse los seis meses de plazo que tenía el organismo para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación anterior. En este lapso han sido separados de sus cargos 28 funcionarios (ver nota adjunta).

“Hemos terminado la tarea para lo cual nos dieron los primeros seis meses. Esperamos haber cumplido con el pueblo. Nos ha inspirado el deseo de servirle y dejar las bases para nuevas instituciones democráticas, independientes, honestas y responsables”, dijo la semana pasada el presidente del transitorio, Julio César Trujillo.



Sin embargo, no todos los cesados son producto de la evaluación. Carlos Ochoa dejó la Superintendencia de Comunicación, en cumplimiento de la resolución de Contraloría. Mientras que Patricio Rivera fue separado de la Superintendencia de Economía, ya que se posesionó en el cargo fuera del plazo legal.

Un caso especial es el del exfiscal Carlos Baca, a quien se le inició la evaluación pero no concluyo, ya que antes fue censurado y destituido por la Asamblea. Mientras que el entonces Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, no presentó su informe de gestión y argumentó que el Consejo transitorio no tenía competencia para evaluarlo.

Lo que se demostró

Un factor común que el Consejo transitorio encontró para fallar contra autoridades del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, principalmente, fue que no mostraron independencia frente al Gobierno de Rafael Correa.

Esto, según las resoluciones, porque fueron producto de concursos organizados por pasado Consejo de Participación, en el que la mayoría de funcionarios tampoco era independiente. Además, por que encontraron irregularidades en los concursos de selección.

Fuente La Hora