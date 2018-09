1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 05 Septiembre 2018

Apenas posesionada este lunes, 3 de septiembre, la ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que mañana (6 de septiembre del 2018) abordará el primer vuelo con aeronaves estadounidenses de control antidrogas, un P-3 CBP de Adunas y Protección Fronteriza de EE.UU., en la zona marítima del país, que despegará desde Guayaquil.

¿Cuáles serán las funciones del Ministerio del Interior con la optimización ministerial del Gobierno?

He visto en algunos medios que se habla de un Ministerio del Interior, Justicia y Derechos Humanos. Es no es así. Este es el Ministerio del Interior, en este proceso de optimización en el Estado, el antiguo Ministerio de Justicia va a pasar algunas competencias a algunos ministerios. Se va a crear en principio un viceministerio de Derechos Humanos en la Secretaría de la Política; las casas de acogida irían al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y las cárceles a una secretaría autónoma adscrita a este ministerio.

En su presentación habló de cuatro puntos: los delitos de abuso sexual a niños, violencia contra la mujer, desaparecidos y seguridad vial. ¿Qué pasa con lo macro, como el tema del narcotráfico?

El gran tema del Ministerio es la seguridad. No nos distraemos de eso. Me he referido a temas sensibles que están en el debate público. Y eso no nos va a hacer perder de vista lo macro. La gran tarea de este Ministerio es la seguridad ciudadana en dos dimensiones: la protección a la población y la de investigación para sancionar el delito. Se piensa a la seguridad como la represión al delito común, y eso no es suficiente.

Ayer (4 de septiembre) hablé con la Policía y tenemos información con la que podemos saber qué tipo de delito y en dónde aumenta para hacer prevención. Tenemos, en cooperación con las Fuerzas Armadas y otros operativos interagenciales, el tema de la frontera norte.

¿Con eso se refiere al narcotráfico?

A algunas de las cosas de narcotráfico, porque también hay otros temas de control marítimo. El jueves (mañana) vamos a tener el vuelo de inauguración de un sistema de patrullaje aéreo del tráfico marítimo de drogas. Este es el primer resultado de los nuevos convenios con los EE.UU. Vamos a hacer operaciones periódicas para los temas marítimos y de frontera.

¿Es un avión estadounidense?

Así es.

¿Dónde aterriza?

En Guayaquil. Lo hacen a partir de esa ciudad. El vuelo inaugural será el jueves 6 de septiembre, va a ser un evento público y yo voy a estar allí, con el Comandante de la Policía y el Director de Antinarcóticos.

¿Se infringe de alguna manera la prohibición de mantener bases extranjeras en suelo nacional?

No es una base. Es el resultado de un convenio de cooperación y los vuelos y operaciones están bajo el control de los organismos nacionales, y en el caso de este vuelo, bajo el control de la DAC.

En breve habrá manifestaciones. ¿Qué se siente estar al otro lado?

Creo que es el mayor desafío: el ejercicio del control del orden público. La línea del Gobierno, con la que coincido, de lo contrario no habría aceptado semejante tarea, es mucho respeto a la diferencia de opiniones, tolerancia a la crítica, protección para que cada persona exprese sus ideas. En el marco de manifestaciones pacíficas vamos a tratar de agotar el diálogo.

¿Con su entrada se avizora una vuelta del Gobierno a la izquierda?

El Gobierno lleva adelante un esfuerzo por tener un gabinete equilibrado. No creo que sea el giro a uno u otro lado. Hay un gabinete de concertación, que es capaz de poner juntos a diferentes sectores, que en otro momento no nos habríamos juntado.

¿La transición hizo posible juntar a gente de izquierda con empresarios?

Así es. Lo que lo explica es el contexto. No solo la transición, sino la reinstitucionalización democrática, la crisis democrática y la crisis ética.

Las redes sociales sacan a relucir su paso por el gobierno de Rafael Correa...

Cuando uno toma decisiones hay gente que critica. La política se trata de eso. Hace 11 años (con el movimiento Ruptura de los 25) tomamos la decisión de respaldar en segunda vuelta a un proyecto político que encabezaba Rafael Correa cuando en primera vuelta había ganado Álvaro Noboa. Hace ocho años, tomamos la decisión de separarnos, hemos militado en la oposición, demandamos la inconstitucionalidad de sus leyes, fuimos perseguidos, disueltos y enfrentamos nuestras decisiones. Hoy voy a asumir la decisión de secundar a un gobierno que debe ser respaldado por el país.

Este puesto ha quemado a César Navas y a Mauro Toscanini. ¿Es un buen momento para aceptarlo?

Para mí la política no es un concurso de simpatías, porque implica tener un cierto capital, una cierta credibilidad, una cierta confianza. Cuando uno ejerce poder ese capital y esa confianza se desgastan. Si este es un cargo que va a consumir el poco o mucho capital político que tengo, espero que sea para lo mejor. Si logramos acabar con los delitos sexuales en las escuelas, entonces habré pagado mi paso por aquí. (El Comercio)