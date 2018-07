El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 07 Julio 2018

Entre USD 1 800 y 3 000 pagaron 65 estudiantes para obtener un cupo en la Universidad de Guayaquil. Las denuncias apuntan a la carrera de Tecnología Médica, de la facultad de Ciencias Médicas.

“Me parece injusto que nos hagan estudiar dos parciales y que ahora nos digan que estamos de baja porque pagamos”, reclamó una de las estudiantes que pagó por ingresar.

El rector Galo Salcedo declaró este viernes, 6 de julio de 2018, que ha presentado la denuncia a la Fiscalía del Guayas, en la Unidad de Administración Pública. En el documento se indican los nombres de los posibles involucrados. “La universidad es gratuita”, recordó.

Roberth Martínez, procurador síndico de la Universidad de Guayaquil, indicó que delegó a un abogado para que haga un seguimiento permanentemente de las investigaciones. Seis trabajadores del área administrativa habrían cometido esta irregularidad.

“Yo tuve cierta cantidad de puntaje en el examen de la Senescyt y no me asignaron cupo. Intenté una, dos, tres veces y no me asignaron. Entonces acá en la universidad me dijeron que compre un cupo a las mismas autoridades que ahora nos están sacando”, expresó otro estudiante.

Martínez explicó que descubrieron el ilícito cuando una de las secretarias salió de vacaciones y la persona que la reemplazó en sus funciones notó que la nómina de estudiantes superaba el cupo asignado. Entonces procedieron con auditorías. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Daher, informó que se realizan auditorías en todas las carreras de Medicina.

El personal involucrado fue removido del puesto hasta que se determinen la responsabilidad y las sanciones después del proceso legal. Mientras que los 65 jóvenes que pagaron ya no constan en el sistema de alumnos de la universidad y no podrán seguir estudiando. (El Comercio)