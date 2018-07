El presidente, Lenín Moreno, tildó este jueves de canallescas una recientes declaraciones del exjefe de Estado Rafael Correa sobre que la discapacidad de actual gobernante le provocó una "amargura" que le lleva a supuestamente actuar de manera "patológica" contra él.

"El hecho de calificar la posibilidad de que (una persona) convierta en una amargura perversa su discapacidad me parece que es una discriminación terrible", manifestó Moreno en un encuentro con la prensa extranjera sobre unas recientes declaraciones a un medio español de Correa, que asegura ser un perseguido político.

El exmandatario aseguró al medio que "algunas veces las personas que han sufrido una tragedia como la que él sufrió, él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda y quedó condenado a una silla de ruedas, guardan una amargura, una frustración con la vida, una frustración hacia los demás que no han sufrido esa desgracia que cuando tienen poder deforman esa amargura".

"Nosotros creemos que va por ahí también el asunto, porque es demasiado grave ya, es patológico", apostilló Correa, siempre según ese medio.

Moreno quedó postrado en una silla de ruedas en 1998 tras sufrir en Quito un disparo a quemarropa por delincuentes que lo asaltaron, perdiendo la movilidad en ambas piernas.

Ante ello, hizo referencia hoy a ese episodio de su vida y reveló que cuando recibió el disparo y se vio obligado a usar una silla de ruedas, tuvo "una nueva oportunidad en la vida".

Y señaló que entonces era un empresario "que veía para arriba, para delante", pero entonces aprendió que "hay seres humanos que pasan momentos muy difíciles, a los cuales hay que amar, respetar y ayudarles a que sigan adelante" y que la nueva circunstancia le ayudó metafóricamente a "mirar desde abajo".

Moreno, quien fue vicepresidente durante los primeros años de la década de gobierno de Correa, consideró que los comentarios sobre su discapacidad ofenden a todo un colectivo.

"Utilizar una canallada de ese tipo, me parece que es desacertado y menos de un expresidente de la República", apostilló Moreno.

El gobernante de 65 años consideró que "no se pueden atribuir ciertos comportamientos de perversidad, de criminalidad a que tengan su origen en aspectos de este tipo, así como no podría decir que ciertos tipos de comportamientos delictivos tuvieron origen en aspectos familiares y sociales", anotó.

Moreno aseguró que no tiene espacio para la amargura y se declaró una "persona feliz", en paz consigo mismo y que procura actuar de acuerdo a sus principios.

Prisión preventiva para Correa

En otro orden de ideas, el jefe de Estado aseguró que no tiene especial interés en si su antecesor Rafael Correa es capturado en relación a un caso de secuestro, después de que la Justicia cursara a Interpol una orden de detención internacional.

"No me interesa si el señor Correa es apresado o no, no me interesa de forma particular, ya manifesté cuál era mi deseo interior: ojalá no sea culpable", declaró.

"Ahora es una justicia independiente, el señor Correa debe tener la completa certeza de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente, que no tenga ningún recelo de venir al Ecuador, este es su país y que enfrente a la justicia", agregó el mandatario.

Acerca del argumento utilizado por Correa de que es objeto de un "complot" político y mediático, además de una persecución del Ejecutivo, posición que ha sido respaldada por grupos de izquierda españoles, Moreno aseguró que "la verdad se defiende sola".

"Sobre el argumento de que es un preso político, lo mismo puede decir el (narcotraficante mexicano) Chapo Guzmán", comentó antes de señalar que "los ecuatorianos sabemos que no es así, sabemos que muchas cosas han ocurrido durante ese período (de Gobierno de Correa) y lo único que queremos es que haya verdad y justicia". (Con información de EFE)