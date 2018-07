1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Julio 2018

El expresidente de la República, Rafael Correa, reaccionó ante la decisión de la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, de ordenar su prisión preventiva debido al caso del supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

A su juicio, con la medida se ha "consumado una de las mayores aberraciones jurídicas" y responde a un "gran complot" para meterlo preso.

Para Correa, solicitar su prisión preventiva es una "sentencia adelantada" al considerar que esa medida cautelar se la debe aplicar en casos extremos.

Agregó que la difusión de una ficha roja de la Interpol para su captura "no será posible" de cumplirse y aseguró que lo único que buscan es "hacerle pasar un mal rato, humillarme".

También confió en que no será extraditado porque no lo permitirá una nación con "un verdadero estado de derecho". Actualmente Rafael C. reside en Bélgica.

Finalmente, afirmó que su caso no se resolverá jurídicamente, sino políticamente, por lo que llamó a sus seguidores a movilizarse. (PMB)