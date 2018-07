Según ministros de Justicia y Exteriores

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Julio 2018

El ministro de Exteriores, José Valencia, afirmó este martes que hay una "alta probabilidad" de que los cadáveres hallados en el suroeste Colombia correspondan a los de una pareja de ecuatorianos secuestrados hace unos meses.

"Hay alta probabilidad, alta probabilidad, de que pertenezcan a los dos ecuatorianos", dijo Valencia en una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia en Quito, en la que también participó la ministra de esta cartera, Rosana Alvarado.

El hallazgo de los cadáveres en la zona de Tumaco, localidad colombiana al norte de la frontera con Ecuador, fue conocido hoy tras recibir Valencia, a primera hora, una notificación de su colega colombiana María Ángela Holguín, reveló Alvarado.

La ministra de Justicia, no obstante, aseguró que mientras no se realicen todas las verificaciones sobre la identidad de los cadáveres encontrados, no se puede confirmar si corresponde o no a los dos ecuatorianos.

"No podríamos confirmar que se trata de la pareja conformada por Oscar Villacís y Katy Velasco", sostuvo tras señalar que el fiscal que sigue el caso, Wilson Toainga, viajó a la ciudad colombiana de Pasto para apoyar el proceso de investigación sobre la identidad de los cuerpos.

Por ello, y debido a que la noticia circulaba por las redes sociales, las autoridades ecuatorianas decidieron contactar con los familiares de la pareja para contribuir en la verificación, lo que, de alguna manera, puede suponer "un alivio" para sus parientes, explicó Alvarado.

Aseguró que mañana, miércoles, en un vuelo militar, familiares de Villacís y Velasco, así como autoridades del Estado, viajarán a Pasto para contribuir en las pesquisas de identificación, un proceso del que no ofreció ningún detalle o cuánto podría durar.

Pero reiteró que el fiscal Toainga viajó a Pasto con algunas muestras que puedan usarse en las técnicas forenses para confirmar la identidad.

También el secretario de Inteligencia, Jorge Acosta, formará parte de la delegación que contribuirá, al igual que sucedió en días pasados con los cuerpos de los tres integrantes del equipo de prensa asesinados, a que se cumplan todos los protocolos establecidos para estos casos.

Las autoridades ecuatorianas informaron el pasado 19 de abril que Katty Vanesa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez habían sido secuestrados por un grupo armado ilegal, relacionado con el narcotráfico, y liderado por un sujeto conocido con el alias de Guacho, un disidente de las FARC.

Desde entonces se desconocía el paradero de la pareja pero se presumía que habían corrido la misma suerte que los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio cuyos cuerpos fueron repatriados la semana pasada, también secuestrados por Guacho.

El pasado viernes, durante la misa de cuerpo presente previo al entierro en Quito del equipo periodístico del diario El Comercio, Ana Velasco, hermana de Katty, se quejó de que las autoridades ecuatorianas no les habían dado ninguna respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.

En su lucha por información, los familiares de la pareja se vieron apoyados por los de los tres miembros del equipo de prensa.

Hace dos semanas, al viajar a la ciudad colombiana de Cali (suroeste) para apoyar en la identificación de los cuerpos de Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor), los tres miembros del equipo periodístico secuestrado y asesinado, los familiares de la pareja llevaron un mensaje a Colombia pidiendo apoyo en su localización. (Quito)EFE