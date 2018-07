1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 01 Julio 2018

María Leonor Jiménez, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, fue destituida de su cargo hace más de siete años, un hecho que marcó la intromisión del Ejecutivo en la Función Judicial durante el gobierno de Rafael Correa.



El actual Consejo de la Judicatura de transición resolvió devolverle su cargo. Con esta decisión, Jiménez asegura que ha iniciado una gestión rectificadora de todos los abusos cometidos en la justicia durante los últimos 10 años de correísmo.



Desde su despacho en Guayaquil, en diálogo con LA HORA, la magistrada comenta sobre el momento que vive la Justicia después de la época del correísmo.





Usted fue separada de la Corte del Guayas por decir ‘jueces golondrinas’ a aquellos que resolvían causas de interés del correísmo.



Mi destitución significó la primera metida de mano a la justicia, solo porque sostuve que habían jueces golondrinas, es decir, aquellos que llegaban a reemplazar a los titulares para firmar las sentencias que le interesaban al Gobierno. A los titulares les daban permiso por enfermedad sin estar enfermos.



¿Manifestar esa expresión fue una causal real para una destitución?



De acuerdo con la Ley de la Función Judicial, solo correspondía a una suspensión, pero forzaron la causal y dijeron que había cometido una infracción de instruir las decisiones de los jueces.

Después de ese episodio, ¿qué presagió que iba a pasar con la justicia?



Que querían apoderarse de la justicia, como efectivamente lo hicieron, al punto de terminar anulándola, poniendo por encima de lo jurisdiccional, lo administrativo. Poner la Justicia al interés del Ejecutivo en los casos donde pretendían ganarlos.

¿Cuáles eran esos casos de interés gubernamental?



Eran varios, pero el de diario El Universo fue el más emblemático porque ahí se armó la sentencia que fue conocida como ‘Chucky Seven’.

Una vez resuelto su retorno a la Función Judicial, ¿con qué justicia cree que se va a encontrar?



Con una justicia absolutamente extraña y hasta inoperante. La justicia de hoy no funciona porque no tiene salas concretas, hoy es a través de ‘pool’ de jueces. Esto ha causado un trastorno en la justicia, una concentración de todo; el juez ya no responde por sus causas. Hicieron una gestión procesal que causa lentitud e incertidumbre.

¿Qué debe hacer la Judicatura de transición para devolver la justicia a los ciudadanos?



Antes se conocían los nombres de los jueces y el usuario era atendido, pero ahora tenemos jueces invisibles, secretarios que no responden por causas. Eso se cambia con la vuelta de los tribunales y jueces responsables fijos, salas especializadas con elementos permanentes y jueces de primer nivel. Hoy existen coordinadores de audiencia que no saben de leyes y, por ende, no entienden la desesperación del usuario y sus abogados.

¿Después de la restitución volverá a ser jueza o funcionaria administrativa?



Me gustaría asumir la Dirección Administrativa de la Judicatura, porque se puede controlar el funcionamiento de los operadores de justicia. No puedo volver a ser presidenta, pero sí ejercer el puesto de jueza de sala.

¿Qué debe pasar para que el cargo de administradora se concrete?



Es indispensable que la sentencia que me dio la razón, en el sentido que nunca cometí una falta grave, se ejecutoríe, pero al momento la Procuraduría del Estado ha presentado un escrito pidiendo una aclaración a esa resolución.

¿Cómo debe responder la Judicatura a esa postura de la Procuraduría?



Espero y confío que la Judicatura no presente un recurso de casación porque no va haber perjuicio económico para el Estado; públicamente he dicho que no pienso cobrar un centavo de los sueldos no devengados y acumulados por estos siete años.

¿Cuánto le correspondería cobrar si hace efectivo ese derecho?



Alrededor de 300 mil dólares, pero he renunciado a ello.

¿Qué podría significar la presentación de esa casación por parte del Transitorio o la Procuraduría?



Sería un mensaje muy negativo porque ratificaría la actitud abusiva de Rafael Correa, quien pidió mi destitución en una sabatina. Este Consejo está para rectificar los abusos de poder del correísmo y si ponen el recurso sería como decir que lo que hizo Correa estuvo bien.

¿Dialogará con los miembros de la Judicatura sobre este tema?



Eso no podría hacer porque el Consejo tiene suficientes personas pensantes que saben que su rol es rectificar y corregir lo que estuvo mal hecho por parte de la Judicatura correísta que integraron Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yavar. La sentencia es una rectificación evidente, así de claro.

¿El Ecuador podrá volver a tener una justicia totalmente libre?



Primero se deben cambiar las resoluciones de la Judicatura que presidió Gustavo Jalhk. Hoy existe una burocracia enorme, se debe eliminar la sobreimposición de lo administrativo sobre lo jurisdiccional, volver a una estructura sencilla para tener una justicia accesible y de jueces con rostro.

¿Se requiere una despolitización?



Por supuesto, es fundamental dejar de lado las recomendaciones partidarias, las evaluaciones amañadas y los concursos ficticios.



¿Usted es de ideología de izquierda y su hija Cynthia Viteri de extrema de derecha, son polos opuestos?



El concepto de la verdadera izquierda es de justicia social, pero Rafael Correa, en los últimos tiempos vino a desprestigiar la ideología. Con mis hijas siempre tocamos estos temas y le insisto en que la izquierda fue mal usada en los últimos 10 años.