Detalles Publicado el Viernes, 29 Junio 2018

El expresidente de la República, Rafael Correa, debe presentarse ante las autoridades judiciales el próximo lunes 2 de julio, así lo dictaminó la jueza Daniella Camacho, quien lo vinculó al caso del secuestro del político de oposición Fernando Balda.

Cada 15 días, Correa debe acudir ante las autoridades como medida cautelar, sin embargo, en una entrevista para el medio digital español El Diario, señaló que no vendría por una situación familiar.

En la entrevista publicada el domingo 24 de junio, Correa señaló que la decisión de la jueza Camacho es un “insulto” y una “contradicción jurídica” debido a que actualmente reside en Bélgica, país de donde es su esposa.

Por esto, dijo que está evaluando con sus abogados si se presentará ante las autoridades o no, pero que por una cuestión familiar no podría viajar. “(…) Tengo algunas cuestiones familiares. Mi hija sufrió un accidente de tránsito grave. Está en mi casa, y no puedo dejar a mi familia en este momento”, dijo a El Diario.

De no presentarse el lunes ante las autoridades, los abogados de Fernando Balda solicitarán una audiencia para pedir la prisión preventiva, lo cual podría acarrear la intervención de la Interpol, escenario que según Correa no se daría porque “Interpol jamás se va a prestar para esto porque van a quedar en ridículo”, dijo en la entrevista.

También señaló que si no se presenta al juicio “y en ausencia no me pueden juzgar, queda pendiente la causa hasta que prescriba: esos son ocho, 10 años, y con eso sacan a Correa del juego político”.

Por otro lado, ayer los asambleístas correístas, en rueda de prensa, le solicitaron que no se presente ante las autoridades. Según Gabriela Rivadeneira esto es para “precautelar la seguridad integral, incluyendo la seguridad física de Rafael Correa”. (Ecuavisa)