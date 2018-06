1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 28 Junio 2018

Por tercera ocasión Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), no asistió hoy a la versión que debía rendir desde el Consulado de Ecuador en Madrid, España, dentro de la instrucción fiscal que existe por el secuestro del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia, en 2012.

Romero es uno de los seis procesados dentro de este caso y mantiene una orden de prisión preventiva, pues es señalado como autor mediato del hecho.

Stalín Oviedo, abogado de Romero, señaló que la no presentación de su cliente responde a la petición de asilo político que ellos mantienen a favor de Romero en España. Según Oviedo, la solicitud de asilo le prohíbe a Pablo Romero el someterse a autoridades de Ecuador para dar algún tipo de declaración.

Pese a que Oviedo antes de ingresar a la diligencia en la Fiscalía General, al norte de Quito, indicó que ellos estarían dispuestos a colaborar con la justicia ecuatoriana rindiendo su versión ante alguna autoridad española, a su salida descartó esa posibilidad, debido a que no existe un convenio internacional o algo que permita que se dé la versión de su cliente desde España.

"Yo preferiria como abogado que Pablo Romero no ronda su versión, puesto que a mi me interesa más que el asilo político sea acogido. (...) Bajo las condiciones actuales no puede rendir una versión mi defendido", explicó Oviedo.

Para las 11:30 se espera que el también exsecretario de la Senain, Rommy Vallejo, rinda en la Fiscalía una ampliación de su versión dentro del caso Balda. En la tarde debe llegar a ampliar su versión Santiago Mena, exfuncionario de la Senain. (El Universo)