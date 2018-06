1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Junio 2018

La entrevista de Carlos Vera a quien ha sido uno de los más constantes defensores de la libertad de expresión empezó pidiéndole a él una definición de ese concepto: “La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia”, dijo César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios.

Luego habló de que este es un derecho individual pero a la vez es un derecho colectivo, por lo cual es importante su comprensión y vuelve compleja su defensa.

Enseguida, dejó en claro que para referirse a este tema en las reformas a la Ley de Comunicación resulta indispensable acometer esta tarea enmarcándola en los stándares internacionales y defensa de los DDHH, claramente conocidos en forma universal así como comprometidos en múltiples acuerdos del Ecuador.

Parámetros

Durante una entrevista densa por lo especializado del tema pero sumamente esclarecedora en su espacio Ahora a Quemarropa que emite semanalmente el periódico digital Ecuador en vivo, Vera logró de Ricaurte una serie de precisiones y definiciones en torno a las reformas de la denominada Ley mordaza:

- L a mayor regulación necesaria; la menor regulación posible.

- La libertad de expresión es un derecho con una doble dimensión pero de un triple ejercicio.

- Debe existir equilibrio entre la dimensión individual y colectiva al enfrentar este derecho.

- Un gobierno no puede atribuirse decir cuál información es veraz y cuál no lo es.

- El derecho a la honra no lo debe proteger la Ley de Comunicación, pues ya consta en otras leyes.

- La Ley de Comunicación es esquizofrénica: en un párrafo prohíbe la censura previa y en otro obliga a los medios a ejercerla por imposición del Estado.

Aspectos fundamentales

Con detenimiento se examinaron los aspectos fundamentales en éstas reformas a la Ley de Comunicación de la cual se espera simplemente un mejor producto, que se eliminen las cuestiones más peligrosas y no una ley todavía completa o peor perfecta, pues para ello deberá quitarse aquella disposición constitucional que la hace parecer como un servicio público.

Aclarado esto, Carlos Vera logró del Director Ejecutivo de Fundamedios aclaraciones en especial, sobre el mecanismo para ejercer el derecho a la réplica. Dijo Ricaurte que debe constar de forma muy precisa; por ejemplo, reclamó que se demuestre ante una instancia mediadora la afectación o el error para entonces proceder a la réplica y su espacio. Así mismo, aclarar que se actúo con negligencia o mala fe.

En otra autocrítica severa de su sector, Ricaurte recordó que a su juicio no ha existido verdadera autoregulación en el país, sino caso aislados de aquello. Opinó por ejemplo que solo un par periódicos abrieron instancias de defensoría del lector y en algún momento Ecuavisa de defensoría del televidente. Añadió que incluso los gremios periodísticos no ponen a operar a sus tribunales de disciplina, ética o sanciones.

Inversiones

Punto polémico resultó el abordaje de la inversión extranjera en medios de comunicación nacionales. En ese momento, Vera preguntó a Ricaurte: qué daño le hizo la inversión de un capital extranjero a El Comercio?.

Contestó Ricaurte que aquello tuvo en periodistas como Martín Pallares, consecuencias graves que acabaron con su salida del periódico porque se produjo un vuelco a la línea editorial.

Se mostró partidario de que la inversión extranjera pueda llegar máximo hasta un 50% en medios nacionales pero en ningún momento sea la que determine la línea editorial o los contenidos, puesto que perderíamos los medios nacionales su verdadera idiosincrasia.

Refirió entonces Ricaurte que el New York Times ha llegado al extremo de tener un manual sobre el manejo de sus periodistas en redes sociales para evitar conflictos que puedan parecer censura o injerencia de sus accionistas.

Derivó la entrevista luego en otra serie de exámenes respecto a la desaparición de la Supercom, a la integración del Cordicom y al mecanismo para evitar que este intento de mejoras termine en un retroceso.

La entrevista concluyó revisando otro tema de actualidad en el cual Fundamedios tuvo una posición valiente: la concesión de frecuencias de radios y televisión que acaba de cuestionar la Contraloría General de la Nación. En aquello Ricaurte fue categórico: el concurso para eso debe anularse.

Resulta indispensable recorrer lo 55 minutos que tiene esta conversación para entender un tema discutido entre 2 personajes afines, porque son periodistas, pero ciertamente con visiones distintas respecto a su profesión y regulación