Defensoría intervendrá en casos Galo Lara y Romo

Detalles Publicado el Lunes, 04 Junio 2018

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció, en un encuentro con los deportistas sudamericanos, la desclasificación de la información de los casos de la muerte del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela; y el secuestro, en Colombia, del exlegislador Fernando Balda.

Asimismo, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo en los casos David Romo y Galo Lara.

“Yo creo que, con todo eso vamos a lograr que se refuerce el respeto que en más de una ocasión hemos manifestado que se debe tenerse por los derechos humanos; los cuales son parte fundamental de una democracia y nosotros no tenemos que permanecer alejados de ello”, apuntó.

Caso Gabela

El 19 de diciembre de 2010, el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fue abaleado en el portal de su casa, en la vía a Samborondón.

Luego de 10 días falleció a causa de la gravedad de las heridas. Sus familiares aseguraron que él fue asesinado por denunciar irregularidades en la adquisición de las 7 aeronaves (4 de estas se estrellaron).

Caso Balda

El exasambleísta Fernando Balda fue secuestrado el 13 de agosto de 2012 en Bogotá (Colombia).

En el caso están presuntamente involucrados varios agentes de la Senain, el exministro de Interior, José Serrano y el expresidente Rafael Correa.

Caso Galo Lara

El exasambleísta Galo Lara se encuentra en prisión por su vinculación al caso Quinsaloma.

Mientras cumple su condena también se lo acusó de ser cómplice en el triple asesinato de una familia en Los Ríos.

Debe cumplir una pena de 10 años, al comprobarse su participación como cómplice en el asesinato de Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y su hijo. La autora intelectual fue la pareja de Lara, Carolina Llanos.

Caso David Romo

Alexandra Córdova llamó teléfono de su hijo a las 22:22 del 16 de mayo de 2013. Estaba preocupada. No sabía de él desde la mañana. Él se iba a la Universidad Central y ella, a sus actividades personales. David le contestó, le dijo que estaba en el Metrobús y que se dirigía a casa, en el norte de Quito. No llegó. Volvió a llamarlo, no contestó.

Desde entonces el caso ha revelado una serie de irregularidades. La hipótesis de la Fiscalía es que David fue “capturado” por tres personas que lo llevaron a un centro de tratamiento para adictos, donde habría sido asesinado y luego su cuerpo, incinerado. El mes pasado, el juez Telmo Molina dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Carlos L., Blanca F., José L., Jonathan R., Roberto E. y Mauro C., por su posible participación en el presunto asesinato. Los cuatro primeros están detenidos y el quinto, prófugo..(J/R)