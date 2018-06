1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 02 Junio 2018

Liliana Guzmán Ochoa, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (s), participó en una jornada por el Día del Niño con los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social Femenino Quito.

El programa incluyó la actuación de payasos, malabares, exhibición canina y muchos momentos de esparcimiento para agasajar a los menores por su día. También se compartieron mensajes para recordar y posicionar los derechos que tiene la población infantil, especialmente cuando sus madres están en contexto de encierro.

La ministra agradeció el trabajo de la Fundación Ático, especialmente con los niños del Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir (CIBV).

“Disfrutemos con alegría y que esta sea una ocasión para que en el contexto de privación de libertad los niños sepan que el amor no está privado, que el amor no está aquí encerrado; que el respeto, el cuidado, el cariño y los derechos que tienen los niños y niñas no están privados, eso siempre tiene que primar en ese derecho tan lindo como es la libertad”, acotó Guzmán.

Ecuador uno de los países que más progreso ha tenido en mejorar la situación de la niñez y adolescencia en los últimos años; es por eso que en los centros de rehabilitación social se promueve la vinculación familiar con los hijos; además, para las madres hay psicólogos y terapias familiares. CD /El Ciudadano