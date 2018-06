La Hora de Quito

Viernes, 01 Junio 2018

“No me obligue a usar la fuerza pública para reducirle al sitio que le corresponde”. La advertencia se la hizo Julio César Trujillo, presidente del Consejo transitorio de Participación Ciudadana, al presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Y ese fue el detonante para que las autoridades de la Judicatura abandonaran abruptamente la audiencia, donde debían presentar sus argumentos de descargo al informe de evaluación de su gestión.

Ocurrió luego de que Jalkh había terminado su intervención de 30 minutos. Le tocaba el turno a la vocal Ana Karina Peralta, quien se ubicó en el podio y Jalkh se retiró a un costado de la sala para seguir de pie la audiencia, desde donde se encontraba el público.

Pasaron 30 segundos cuando Peralta fue interrumpida por Trujillo, quien se dirigió a Jalkh para decirle que se dirigiera al otro lado de la sala, a sentarse en el espacio reservado para él. “Acá tiene asiento, doctor. Le ruego pasar acá. Aquí tiene que estar, con sus compañeros”, dijo Trujillo. Jalkh prefirió seguir donde estaba.

Respuesta que molestó a Trujillo, quien levantando la voz le manifestó: “No tiene ninguna jerarquía que pueda hacer que valga aquí. Acompañe a sus compañeros”. Jalkh insistió en quedarse y le pidió que demostrara si hay alguna normativa en la que diga en qué lugar debía sentarse. Fue cuando Trujillo lanzó le amenaza de usar la fuerza pública. Y Jalkh prefirió retirarse de la sala, seguido por el resto de vocales.



Se quedaron seis de los siete consejeros de Participación, ya que, al haberse declarado clausurada la sesión, Xavier Zavala Egas se retiró a su despacho, “ejerciendo la libertad absoluta de quedarse o no quedarse”, según dijo luego.

Trujillo dejó “constancia” de que Jalkh se resistió a obedecer las órdenes de la Presidencia del Consejo, a lo que calificó de un acto de rebeldía. Además, sostuvo que, al haber abandonado la sesión, el resto de vocales desistió de ejercer su defensa oral.

El titular de la Judicatura salió por la puerta principal, saludó con sus partidarios, que se encontraban en los exteriores, separados por un cerco policial de quienes cuestionaban su gestión.

El resto de los vocales prefirió salir por la puerta trasera. Néstor Arbito aseguró que no había condiciones para permanecer en la audiencia. “El rato en que el señor Trujillo viene a alzarnos la voz, mandando como en su hacienda o como en su casa. Está loco, aquí hay respetos mínimos. Y si ese caballero, a la edad que tiene, no sabe respetar a las personas (…), nos vamos a hacer respetar”, declaró.



La respuesta de Jalkh

A la media hora del incidente, aproximadamente, la Judicatura convocó a rueda prensa en sus instalaciones. El amplio salón donde Jalkh dio las declaraciones estuvo repleto de funcionarios que le aplaudieron. Estuvo acompañado del resto de vocales. Todos se mostraban serenos, excepto Peralta cuyo rostro reflejaba furia.

Jalkh dio su versión. Recordó que había terminado su comparecencia y que había manifestado a Trujillo que no le falte al respeto, ya que tendría que retirarse. “Y se me vuelve a exigir y a amenazar con la fuerza pública para que me siente en otro lugar. (…) Frente al hecho de que algunas personas adeptas al Consejo (de transición) empezaron a gritar y a generar un incidente, y frente al hecho de que se me vuelva a amenazar y faltar al respeto decidí retirarme para evitar mayores incidentes”, dijo.

El Consejo transitorio sesionara el lunes para emitir su resolución. Jalkh no lo dijo de manera expresa pero dejó entrever que considera que la decisión de cesarlos estaría tomada. Finalizó la rueda de prensa con la siguiente frase: “Esta gestión de cinco años y medio parece que ya llega a su fin”. (HCR)

