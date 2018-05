1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 31 Mayo 2018

Tras su defensa, el presidente del Consejo de la Judicatura -Gustavo Jalkh- desafió este jueves al del Consejo de Participación Transitorio -Julio César Trujillo- y al pleno tras abandonar la audiencia pública.

Jalkh, tras hablar, se fue ubicó en el público por lo que Trujillo le exigió que se sentara junto a sus compañeros, éste se negó y se retiró de la sala, seguido por los vocales de la Judicatura.

Ante ello, el consejero Pablo Dávila indicó que con esto los vocales del Consejo de la Judicatura renunciaron a su derecho a la defensa. "Como Consejo hemos garantizado el debido proceso", afirmó.

"Mi intervención terminó y de forma inusitada el Dr. Julio César Trujillo me amenazó con llamar a la fuerza pública si no me sentaba en otro lugar. Pedí que se me lea la norma que infringía por sentarme en el público", dijo Jalkh tras salir del lugar.