Invita a los empresarios a invertir

Miércoles, 30 Mayo 2018

El primer mandatario, Lenín Moreno, participa este miércoles en el evento de Ecuador Américas Society/Council of the Américas, en el cual, líderes empresariales analizan no solo el rumbo económico y político de un país determinado, sino también el contexto regional y global.

El jefe de Estado comenzó su intervención enfatizando en el cambio de su Gobierno. “Todos debemos cambiar y más aún cuando las cosas no marchan correctamente. El mejor cambio surge del interior de cada uno”

Lamentó que su Gobierno haya sido acusado de cambiar. “Nosotros decidimos cambiar para bien, porque no dio resultado el esquema anterior. Aprovechamos para transformar el futuro”.

Destacó que dicho encuentro con empresarios es una muestra de la confianza en el país. "Ecuador siempre los recibe y los recibirá con los brazos abiertos”.

Ecuador genera confianza

“Buscamos relaciones sólidas, de mutuo beneficio con actores responsables con la sociedad. Nuestro propósito es que juntos produzcamos más”, apuntó Moreno.

Moreno les aseguró a los empresarios presentes en el evento que no exagera al decir que Ecuador es el mejor lugar para invertir, ya que el país se distingue por ser un país en el que la Sierra, Costa y Amazonía son muy cercanas.

De igual manera, les aseguró que como Estado, se están generando las condiciones necesarias para que las inversiones se desarrollen de la mejor manera y se hagan buenos negocios.

“A eso sumamos leyes claras y seguridad jurídica. Tenemos incentivos tributarios y luchamos permanentemente contra la corrupción”, dijo.

El primer mandatario, señaló que ahora que hay plena libertad de expresión, se puede realmente denunciar cualquier acto de corrupción.

Moreno le expresó a los empresarios que le interesan todo tipo de inversiones, especialmente aquellas que generan: encadenamiento productivo, innovación, generación de empleo de calidad y aquellas con visión social.

Las ventajas de invertir en el Ecuador, son entre otras:

1.Libertad de importación y exportación de bienes y servicios

2. Libre repatriación de utilidades

3. Reducción del Impuesto a la Renta

“Esperamos inversiones de USD 7 mil millones entre 2018 y 2021. Las inversiones que se realicen este y el próximo año, tendrán una reducción progresiva de impuestos”, dijo.

De igual manera, señaló que el Estado está trabajando en un marco normativo para que la banca internacional ingrese al país, financie créditos de inversión, fortalezca el mercado de valores, consolidando la economía popular y solidaria.

“Vamos a privilegiar a las empresas de aquellos países con los que tengamos mejor relación económica, especialmente a las empresas de los Estados Unidos”, expresó.

Ley de Fomento Productivo

Explicó que el nuevo la Ley de Fomento Productivo busca estabilizar la economía, reactivar la producción y sobre todo, generar empleo "digno con eficiencia, transparencia y corresponsabilidad”

Indicó que este programa fortalece al sector privado en varias áreas impulsado las alianzas público-privadas. (J/R)