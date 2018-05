1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Las noticias sobre casos de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes por parte de miembros de la Iglesia Católica han movilizado a varios sectores del país que exigen procedimientos más rigurosos y expeditos para la investigación de estos hechos, así como el endurecimiento de las sanciones aplicables.

En las ciudades de Cuenca y Guayaquil salieron a la luz relatos de algunas víctimas de dos sacerdotes que, aprovechando su calidad de ministros de la Iglesia Católica, abusaron de niños y adolescentes, defraudando la confianza que las víctimas y sus familias habían depositado en ellos.

"No creo en la justicia, ni en la justicia divina. El padre violador está vivo, yo sí quisiera verle la cara. Le diría que me arruinó mi vida, en nombre de Dios". Es la frase de uno de los denunciantes de supuestos abusos sexuales del padre César C. M., rector vitalicio de una universidad en Cuenca.

Su testimonio se difundió por medio de la radio “La voz del Tomebamba”, luego de que en el canal Teleamazonas salieron las declaraciones de Jorge P., presunta víctima, y otro individuo que prefirió mantener el anonimato. Los tres eran compañeros en la Escuela Miguel Ortiz, de esa ciudad.

En Guayaquil sucedió una situación similar con el padre Luis F. I., quien fue acusado de abuso sexual. El sacerdote fue párroco de la Iglesia de Czestochowa, al norte de la urbe. Sobre este caso la Fiscalía confirmó la apertura de una indagación, de igual forma la Arquidiócesis de esta ciudad en un comunicado.

“Condenamos toda forma de abuso físico, psicológico y sexual de menores, que se dan en las familias y en las instituciones, por constituir un grave delito, que debe ser investigado y sancionado por la autoridad competente”, señala el texto difundido.

Además, señala que se solidarizan con cada una de las víctimas de abusos sexuales; por lo que ofrecen su voluntad permanente de acoger, escuchar y acompañar, desde el campo legal, psicológico y espiritual, a cada una de las víctimas.

Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, afirmó a Andes que la Iglesia se compromete a colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos que se imputan en el caso de abuso sexual o maltrato por parte de clérigos, religiosos o laicos que sirven en los organismos eclesiales.

“Hacemos nuestra la posición de “cero tolerancia” del Papa Francisco ante cualquier forma de abuso sexual y maltrato que pueda darse en la Iglesia Católica, quien afirma: no hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie”, aseveró.

Y añadió: “Como Iglesia nos sentimos en la necesidad de buscar la verdad, la justicia y el bien, por sobre aquellos que ofenden a Dios en los menores de edad cuando debieran ser ejemplo de Él. Además, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, de la inocencia de los menores y jóvenes y de las familias en todas sus dimensiones”.

Delegado investiga denuncias

Tras las denuncias de abuso a menores por parte de sacerdotes, El Vaticano delegó al sacerdote Jaime Ortiz de Lascano, Vicario Judicial de Chile, para que investigue estos casos ocurridos en el país. En Quito y Cuenca, el prelado ya tuvo acercamientos con presuntas víctimas del sacerdote César C.

Ortiz de Lascano es un religioso de origen español, radicado en Chile, participó de la investigación del caso Karadima, uno de los más conocidos de abuso a menores en este país. Posee una experiencia de más de 20 años en tratar estas situaciones.

Según autoridades eclesiásticas de Ecuador, después de esta investigación se establecerá si existen indicios de culpabilidad para continuar con un litigio canónico, el cual se lo haría en el Vaticano.

En este marco, el pasado jueves 24 de mayo, en rueda de prensa realizada en Cuenca, la Arquidiócesis se pronunció sobre las denuncias de abuso sexual en contra del sacerdote César C.

“Son cuatro las denuncias existentes en contra de César C. El Vaticano decidirá las medidas como suspensión o expulsión del sacerdote implicado, en base a investigación de la que se tendrá resultados en dos semanas”, afirmó a esta agencia de noticias el monseñor Marcos Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca.

Caicedo dijo que la Iglesia vive con dolor estas denuncias. “Buscamos la verdad. Acompañamos a las víctimas. Ponemos a disposición de los sacerdotes protocolos para estos casos. Nos apoyamos en expertos para la investigación”, indicó.

Asimismo, explicó que el sacerdote implicado está consciente del proceso y ha sido entrevistado por el investigador Lascano. “Los resultados de esa reunión se conocerán en los próximos días”, adelantó.

Reconoció que se trata de una “crisis” dentro de la iglesia cuencana y que la decisión de seguir o no un proceso administrativo en contra de César C., dependerá del informe y que un aspecto a considerar es la avanzada edad del religioso y su delicado estado de salud.

Comité contra casos de abuso y violación

El pasado 11 de mayo grupos sociales de Ecuador anunciaron la creación de un Comité contra casos de abuso y violación por parte de representantes de la Iglesia Católica, tras conocer las denuncias de abusos de un sacerdote en Guayaquil.

Diane Rodríguez, activista transgénero del colectivo LGBTI, informó que la conformación del "Comité contra la tortura, acoso y violación por parte de la Iglesia en Ecuador", es para dar seguimiento a las denuncias de abuso y acoso sexual que involucren a representantes religiosos.

"Nos declaramos en lucha permanente contra la impunidad y contra las personas que cometen actos de pederastia", señaló Rodríguez y dijo que su colectivo no descansará hasta que los responsables "paguen con todo el rigor de la ley", manifestó a Andes.

Rodríguez, que pertenece a la Asociación Silueta X, reprochó que los últimos casos de abusos atribuidos a sacerdotes no hayan sido resueltos aún por la justicia ordinaria. “Hacemos un llamado a los operadores de justicia para que estos casos puedan sentenciarse a la brevedad posible y puedan dar como resultado la condena que merecen", añadió la activista.

También hizo un llamamiento a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que se sume a las campañas de denuncias y de exigencia de una reparación a las víctimas.

“Estas denuncias no son hechos aislados, por el contrario, son de los tantos casos que conocemos que no se han hecho público por el temor de las víctimas al rechazo y la vergüenza", aseveró.

Acciones para evitar el abuso

En un comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se hace un llamado al pueblo ecuatoriano a que se unan en este esfuerzo para prevenir el abuso sexual infantil. Ellos sugieren algunas acciones:

-Atender de inmediato las denuncias sobre este tema

-Agilitar las investigaciones

-Transparentar la información

-Atender primero la reparación para las víctimas

-Nunca tolerar el abuso sexual infantil

-Decir siempre la verdad

-Construir una nueva relación entre los miembros de la sociedad, en la que impere el buen trato y el respeto mutuo, una cultura de paz que prevenga todo abuso y que no admita la impunidad.

Reactivan Comisión Pontificia

En febrero de este año, el Papa Francisco reactivó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores (CPPM), cuyo objetivo es prevenir los abusos sexuales a menores y la atención a las víctimas. Esta Comisión está bajo la dirección del cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston-EE.UU.

Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a 2017, en Ecuador, apenas el 15% de los casos de abuso sexual contra menores son denunciados; a uno de cada tres niños o niñas que denunció algún tipo de abuso sexual no le creyeron; y la mayoría de niños y niñas víctimas de este delito no denuncian por temor a una retaliación, por vergüenza o por no creer en el sistema.

El trabajo del Cardenal consiste en ayudar a las Iglesias locales de todo el mundo en sus esfuerzos por proteger a todos los niños, jóvenes y adultos vulnerables de posibles daños.

Periodismo revelador

Uno de los casos más emblemáticos investigados por el periodismo fue el del “Boston Globe”, que desenmascaró los escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos y la forma en que la Arquidiócesis de Boston y la Iglesia Católica en Estados Unidos encubrieron la pederastia de alrededor de 90 curas.

Por la investigación, el Boston Globe ganó el Pulitzer y, en 2015, el cineasta Thomas McCarthy dirigió la película que cuenta esta historia, llamada ‘Spotlight’, que era el nombre del equipo periodístico destinado a esta investigación.

La cinta ganó el Óscar a la mejor película ese año, y en la premiación el productor, Michael Sugar, expresó su preocupación. “Esta película le dio la voz a los sobrevivientes y este Oscar amplifica esa voz que esperamos que se convierta en un coro que resuene hasta el Vaticano”, manifestó a una agencia de noticias. (Andes)