Detalles Publicado el Domingo, 27 Mayo 2018

Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobadas en la Asamblea Nacional reconocen a los títulos entregados por los Institutos Técnicos y Tecnológicos como de tercer nivel, lo que permite fortalecer las carreras técnicas y promover el desarrollo del país, así lo afirmó Ximena Ponce, subsecretaria de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

“Esta formación técnica y tecnológica va a ayudar a transformar la realidad técnica y tecnológica del país porque ahora estamos siendo exportadores de producto primario y no le estamos dando valor agregado a los productos para mejorarlos”, dijo la funcionaria en entrevista con Andes.

Según explicó, esa reforma se implementó después de hacer una constatación de la realidad del país. Datos de la Senescyt indican que al momento un 20% de estudiantes optan carreras en institutos técnicos y tecnológicos y el 80% buscan ingenierías en diferentes ámbitos.

El objetivo con la nueva LOES, que ahora espera el veto del Ejecutivo, es revertir esas cifras “mediante el fortalecimiento de las carreras más técnicas, no solo por lograr más acceso a la Universidad, sino para formar profesionales en áreas específicas para promover el desarrollo del país”, además de abrir caminos a futuro en especialidades y maestrías en el ámbito tecnológico.

Según Ponce, Ecuador se encuentra en el fortalecimiento de un subsistema de la educación técnica y tecnológica, por ello, el reconocimiento de las reformas en el ámbito técnico y tecnológico no solo está vigente en el Ley, sino que será incorporado en las reformas al Código Integral del Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público, para que en el ámbito laboral también sean reconocidos en estos títulos.

Mejoras en el acceso a la Universidad

En la LOES también se modificó el sistema de ingreso a la Universidad, que estaba definido por el examen ‘Ser Bachiller’, con el que los estudiantes de secundaria accedían a un cupo para la educación superior. Ahora, se tomarán en cuenta otros factores como las condiciones socioeconómicas y el récord académico de los jóvenes.

“El acceso a la universidad no puede estar determinado por una sola nota que se le da en tres horas en un momento determinado de la vida del estudiante, hemos considerado que se tome en cuenta el récord académico al momento de graduarse, más la nota del ser bachiller y las condiciones socioeconómicas”, dijo Ponce en diálogo con Andes.

Reconoció que existen realidades diferenciadas en el sistema de educación del sector rural con el urbano y en diferentes provincias. “Debemos trabajar y hacer políticas de acción afirmativa que es justamente cómo se ha planteado el acceso a la Universidad en estas reformas a la Loes”, señaló.

Además, explicó que las dificultades para acceder a la Universidad no solo tienen que ver con el examen, sino con el sistema de asignación de cupos y con la oferta educativa del país. “La oferta pública se ha ido disminuyendo, mientras la privada crece como consecuencia del modelo planteado anteriormente”. Dijo a esta agencia.

Por ello, puntualizó que se debe optimizar también la capacidad física que tienen las Universidades y el cupo para las diferentes carreras. En el último año se ha incrementado el 42% de cupos en el sistema público.

Según dijo, para el siguiente período lectivo se “necesita más elasticidad en el sistema y eso se logra por medio de la educación virtual”. El Ecuador abrió cerca de 30.000 cupos de educación virtual para el próximo año, es decir, un tercio más de lo que se tiene actualmente.

Desde las instituciones del Estado también se está trabajando en la aprobación de nuevas carreras para ampliar la oferta educativa. Además se propone que el uso de los recursos no devengados o comprometidos en algún proyecto, pero que no han sido entregados, se mantengan para el siguiente año en las mismas Universidades y no regresen al Estado.

Por el momento el texto de las Reformas a la LOES se encuentra en manos del presidente Lenin Moreno quien debe aprobarlo o vetarlo. (Andes)