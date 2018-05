1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 24 Mayo 2018

En un número aproximado de 300 personas se reunieron familiares y amigos de Carolina Astudillo, ex secretaria del Ab. Carlos Pareja Cordero (quien hoy se encuentra protegido como refugiado en Perú), en un plantón en la puerta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El motivo del evento fue reiterar el rechazo a la sentencia de 17 años, 4 meses, de prisión dictada por los jueces Abraham Cheing, Fabián Marmol y Manuel Armas, del Tribunal Penal en Durán, por un delito de lavado de activos, del cual alegan, que es inexistente, y que su sentencia fue elaborada con el afán de justificar una persecución política que le atribuyen al correismo.

Asimismo exigieron a los magistrados del Tribunal Provincial del Guayas que conocerán la apelación a la sentencia, que resuelvan conforme a derecho, rechazando todo tipo de injerencia de tipo política.

El esposo de Carolina Astudillo, Francisco Martínez, manifestó: “Nos hemos reunido para reclamar por las injusticias cometidas contra mi esposa. El caso de mi esposa, es seguramente el caso más atroz de la metida de mano en la justicia del Ecuador que hizo el correismo para castigar y destruir a un inocente. Aquí nos acompañan amigos que no han sido indiferentes a nuestro dolor y que conocen del caso. Saben que jamás se ha presentado un solo documento que vincule a mi esposa con un delito de lavado de activos, que nunca se probó la existencia de un delito y que la tomaron como chivo expiatorio para justificar una persecución política contra su ex jefe. El gran pecado de mi esposa fue no querer firmar una declaración para incriminar a su jefe, porque no conocía de los hechos establecidos en dicho documento, y sus principios cristianos no le permitían incriminar falsamente a nadie. La fiscalía y autoridades del correismo se ensañaron contra ella después de eso.”

Asimismo, el abogado de Astudillo Carlos Sánchez manifestó: "Un Tribunal de Durán, incompetente para conocer el caso, y creado por Gustavo Jalkh, tuvo el encargo de sentenciar a Carolina Astudillo, sin pruebas, bajo la absurda teoría de que ella por ser secretaria de Carlos Pareja Cordero debió ser firma autorizada en cuentas bancarias de compañías relacionadas a la actividad profesional del estudio jurídico de su jefe, y que de una transferencia realizada por una de estas compañías, en el 2011, se procedió a lavar US $ 179.000 obtenidos en el 2014 de corrupción en Petroecuador. Esto es una atrocidad jurídica. No puede concebirse que en una trasferencia del 2011 se haya lavado dinero ilícito del 2014. El delito no existe. La transferencia del 2011 fue un encargo jurídico del Estudio Pareja que quedó debidamente justificado, y, sin perjuicio que no hay delito alguno, Carolina Astudillo en su calidad de secretaria, no tenía ninguna injerencia respecto los servicios que prestaba la firma. En 30.000 hojas del proceso no existen documentos de Petroecuador. Finalmente, durante la audiencia de juicio, la actuación de la fiscalía fue tan pobre, que jamás determinó de qué cuenta vino la transferencia en el 2011, menos que Carolina Astudillo era firma autorizada de aquella supuesta cuenta.”

Los familiares y abogados de Carolina Astudillo esperan que en los próximos días se determine fecha para conocer el día que tendrá lugar la apelación ante el Tribunal Provincial de Justicia del Guayas. Carolina Astudillo, actualmente se encuentra en prisión dentro de la penitenciaria de mujeres de Guayaquil y padece de una enfermedad catastrófica.