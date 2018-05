La Hora de Quito

Publicado el Jueves, 24 Mayo 2018

Lenín Moreno cumple hoy un año al frente de la Presidencia, y los analistas coinciden en que ha habido un esfuerzo por recuperar la institucionalidad democrática del país, disminuida por el correísmo. Sin embargo, ven también la falta de una definición clara del rumbo económico que tomará el país.

Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, desde el punto de vista político este primer año Moreno ha logrado desprenderse paulatinamente del vínculo que le unía al expresidente Rafael Correa, lo que le permitido al país recuperar, poco a poco, la institucionalidad. Añade que, en lo social, se ha logrado bajar el nivel de confrontación que se vivió la década pasada porque Moreno se ha caracterizado por un discurso incluyente.

Sin embargo, en el tema económico, afirma que ha existido un estancamiento, ya que no se han propuesto medidas concretas para reactivar el sector productivo. “Hay un plan económico anunciado hace algunos meses y hasta hoy no se concreta en un proyecto de Ley para realizar modificaciones. En este primer año el Gobierno no ha logrado satisfacer esa expectativa”.

Además, asegura que no maneja una línea política ideológica clara, lo que se refleja en la composición de su Gabinete, lo que no da certezas de hacia dónde se va a orientar su accionar. “Hemos tenido algunas decisiones contradictorias. Por ejemplo, el manejo de Relaciones Exteriores sigue a cargo de (María Fernanda) Espinosa, que tiene una línea política ideológica bastante diferente al recientemente nombrado Ministro de Finanzas (Richard Martínez). Creo que en eso todavía hay contradicciones”.

Al margen de decisiones fuertes

El analista económico Pablo Dávalos considera que eMoreno evitó tomar decisiones económicas fuertes, de impacto, ya que primero trató de crear condiciones de gobernabilidad, de paz social. “La prioridad de Moreno ha sido la política, no la economía. Recién a fines del primer año opta por decisiones económicas, como la de entregar la Cartera de Finanzas a los empresarios, deshaciéndose definitivamente del proyecto original”, dijo el analista. En el ámbito político, asegura que el Presidente ha tratado de rodearse de sus propios colaboradores, “marcar la cancha” y crear su propio espacio político, lo que generó la crisis en el movimiento Alianza PAIS, al punto de fraccionarse. “Hemos vivido estos meses la implosión de Alianza PAIS, movimiento que le llevó a la Presidencia, pero logró su propio capital político, que empezó a construir a partir de la consulta popular”.

Otros ámbitos

46%

de los encuestados aprueba la gestión de Moreno.Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo FARO, organización que midió el nivel de cumplimiento de algunas promesas de campaña de Moreno, asegura que sobre la lucha contra la corrupción hubo una voluntad política para hacerlo, lo que llevó a la integración del Frente de Transparencia.

“Se realizó un informe pero no fue socializado y no hay evidencias de que las recomendaciones del Frente se hayan implementado”, matizó.

También abordó la reconstrucción de Manabí, donde dice que hubo un 47% de cumplimiento de los objetivos, pero que se presentó un problema: la constante rotación de los funcionarios que llevan ese proceso. (HCR)

La crisis de seguridad en la frontera

° A los ocho meses de ser posesionado como Presidente, Lenín Moreno se vio frente a una grave crisis de seguridad que causó alarma nacional por sus características y lo inédito de los sucesos: los ataques terroristas en la frontera norte.

Para el especialista en seguridad y catedrático Fredy Rivera, los hechos demuestran la inercia de una política de defensa que ha arrastrado el país desde la época de Rafael Correa y la heredó Moreno. Inercia que se traduce en fallas de coordinación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, falta de un veredero sistema de Inteligencia estratégica, injerencia política en la Senain, ausencia de actualización de las políticas de defensa, entre otros aspectos.

“Esto puso en jaque esa no actualización, esa falta de presupuesto y, sobre todo, el déficit de Inteligencia y estrategia militar. Se vio clarísimo al punto que un Ministro del Interior llevó la vocería frente a la crisis”, manifestó el experto.

Agregó que lo que se vive al momento es una expectativa para ver qué lecciones dejó esa experiencia y cómo se actuará a futuro.

1. Combate a la corrupción

Se destaparon varios casos que involucraron inclusive a su entonces vicepresidente, Jorge Glas, sentenciado en primera instancia por la trama de Odebrecht. Constan también negociaciones petroleras desventajosa para el país, mal manejo de la deuda pública, el caso Singue, entre otros, que están en investigación, los cuales se originaron en la década pasada.

2. Independencia judicial

Los fallos judiciales fueron cuestionados fuertemente. Ahora, el criterio de los expertos es que responden a las pruebas de cargo y de descargo, a los argumentos y debates jurídicos. Con la llegada de Moreno se promovió en el discurso también la independencia. Ha habido menor aplicación del error inexcusable, figura que, según los jueces, fue el mecanismo para sancionarlos cuando un veredicto no le era favorable.

3. Libertad de prensa

Hay un mejor ambiente para ejercer el periodismo. Los ataques, las amenazas y la censura desde el poder hacia los medios se han reducido considerablemente.

Desde los ministerios y demás dependencias gubernamentales hay más apertura y ya no se restringe la información. Ha cesado la persecución hacia los periodistas críticos con el Gobierno tanto a nivel judicial como a través de las redes sociales, con los llamados ‘troles’.

4. diálogo

El Gobierno abrió las puertas a sectores de oposición que durante una década fueron marginados. Por primera vez en muchos años los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la Conaie, el Frente Popular, la UNE, pudieron ingresar al Palacio de Gobierno.

Los acercamientos con empresarios y cámaras de la producción han sido notorios, así como los encuentros con representes de organizaciones políticas que antes habían sido vetados, como Jaime Nebot.

5. Fuera sabatinas

Se desconoce la cifra exacta de cuánto costaban las sabatinas ordenadas por el Gobierno de Rafael Correa. Pero implicaba movilización de personal de diferentes ministerios, infraestructura técnica. Y desde esos enlaces, que duraban por lo mínimo tres horas, se atacaba a los opositores, o se daban criterios sobre los casos judiciales que involucraban al Gobierno de esa década.

Hoy hay el segmento ‘El Presidente informa’, que se emite los lunes con duración de 15 minutos, aproximadamente.

6. Respeto al pensamiento distinto

Para el mal recuerdo quedaron frases y expresiones como: “gordita horrorosa”, “cuatro pelagatos”, “fascista de la camisa negra”, “limitaditos”, “vieja pelucona”, “tira piedras” o “caretuco”. O actitudes como la de parar la carava presidencial y bajarse del vehículo para encarar a ciudadanos que expresaban su inconformidad. Muestras que fueron frecuentes durante los 10 años de la autodenominada revolución ciudadana.

7. Mayor cobertura social

Por iniciativa del Ejecutivo se incrementó de 50 a 100 dólares el bono para personas que sobrepasen los 65 años y se encuentren en condición de extrema pobreza. Igual monto se fijó, mediante reforma a la Ley de Seguridad Social, para la pensión de los jubilados del Seguro Social Campesino. La identificación y el registro de las personas con discapacidad ha sido parte de la política social.

8. Reinstitucionalización

Las quejas sobre la labor y la falta de efectividad, transparencia e independencia de instituciones como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, superintendencias, Contraloría y el mismo Consejo de Participación Ciudadana que cesó en funciones, estaban a la orden del día. Moreno recurrió a la consulta popular para que el pueblo autorice la evaluación de esas entidades y, si lo amerita, el cese. El pueblo respondió positivamente y hoy la reinstitucionalización está a cargo del Consejo transitorio.

9. Nueva correlación de fuerzas

Hace un año el Presidente y Alianza PAIS alcanzaban una mayoría en la Asamblea, que le permitía legislar sin recurrir a alianzas. Pero, al poco tiempo, el oficialismo sufrió una profunda ruptura entre ‘morenistas’ y ‘correístas’. A esto se suma que otras agrupaciones políticas, como los socialcristianos y CREO, obtuvieron un buen número de escaños, con lo que hubo una nueva correlación de fuerzas. Esto obliga a consensos en la Legislatura.

10. ‘Reapertura’ de La Plaza

La Plaza Grande, sede del poder político, volvió a ser el escenario donde la ciudadanía puede expresarse a favor o en contra del Gobierno. Inclusive los ‘correístas’ que gritan traidor a Moreno pueden hacerlo al pie de Carondelet sin ser reprimidos. Algo impensable desde 2007 hasta mayo de 2017, cuando la Plaza se convirtió en la trinchera de acceso privilegiado para quienes iban a respaldar al Régimen, mientras que al resto de ciudadanos se le prohibía el paso.

11. La Defensa en manos de militares

Desde enero de 2007, cuando asumió Rafael Correa, hasta los primeros 11 meses de gestión de Moreno, el país contó con 10 ministros de Defensa ¿Cuál fue el rasgo común? Todos fueron civiles. Hubo de todo: médicos, arquitectos, poetas, sociólogos…. Esa realidad cambió cuando, por la crisis que se vive en la frontera norte, el Presidente devolvió la conducción de Defensa a los militares, al designar, en abril, al general (sp) Oswaldo Jarrín como nuevo Ministro.

12. Reducción estatal

Con la política de austeridad, el aparato estatal se achicó. En uno de sus primeros actos, una vez asumido el poder, Moreno eliminó seis ministerios coordinadores, entre ellos el de Conocimiento y Talento Humano y el de Política Económica. Además, la Secretaría Nacional de la Administración se fusionó con la Secretaría General de la Presidencia. Otra medida que adoptó fue la de eliminar la Secretaría del Buen Vivir, que desde su creación estuvo a cargo de Freddy Ehlers.

12 cosas que no cambiaron



1. Sin definición política económica

El Gobierno no ha logrado establecer una política económica clara, con rumbo fijo. Su modelo básicamente mantiene lo que le heredó el anterior Gobierno. Apenas algunos cambios, como la eliminación de la Ley de Plusvalía, el retorno del IVA al 12%, la eliminación de las salvaguardias, es lo que se ha logrado en este primer año. La expectativa es el modelo que imprimirá Richard Martínez en el futuro.



2. Política internacional ‘correísta’

La diplomacia y la política internacional está dirigida por María Fernanda Espinosa. Pero Espinosa también fue canciller de Rafael Correa y ha sido fiel defensora del socialismo del siglo XXI. Tal vez por eso Ecuador siguió apoyando a Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, y ha preferido no cuestionar las elecciones en ese país, como sí lo hicieron otras naciones.



3. Refinería de Manabí

A lo que antes se le conocía como Refinería del Pacífico, el Gobierno ‘rebautizó’ como Refinería de Manabí. La construcción de este megaproyecto quedó paralizada luego de que la anterior administración desembolsara 1.500 millones de dólares en las obras de preparación del terreno. Pero, a pesar del cambio de nombre, el proyecto no avanza y sigue en terreno. El Gobierno está a la espera de inversionistas.



4. Refinería de Esmeraldas

La refinería de Esmeraldas está produciendo a toda su capacidad de refinación. Sin embargo, se mantienen algunos problemas de mantenimiento. La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), considerada el ‘corazón’ de la infraestructura, volvió a operar el 15 de mayo, tras 18 días de paralización, según informó Petroecuador. En agosto del año pasado, durante un recorrido por ese lugar, el presidente Moreno dijo que las instalaciones estaban es estado crítico.



5. Rezagos

El presidente Moreno en las últimas semanas ha “oxigenado” su Gabinete. Poco a poco, ha ido desvinculado a funcionarios que actuaron en la época correísta. Sin embargo, entre sus colaboradores aún mantiene a personajes que en su momento apoyaron y fueron parte de esa década, aunque ahora digan que no “comulgaron” del todo con su forma de Gobernar. Entre ellos se puede mencionar a la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, y al secretario presidencial, Juan Sebastián Roldan.

6. Ley de Comunicación

Tuvo que transcurrir un año para que el Ejecutivo remitiera a la Asamblea su proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. En la iniciativa se elimina la Superintendencia de Comunicación pero algunas de sus competencias se pasarán a la Defensoría del Pueblo. En todo caso, habrá que esperar el tratamiento legislativo para verificar cómo queda la normativa, más si se toma en cuenta que hay otras que han sido presentadas desde hace más de un año. Por lo pronto, la Ley sigue tal como fue aprobada en 2013.



7. Explotación minera

Durante una visita a Macas, en febrero de este año, el Presidente anunció que se habían revertido al Estado 2.000 concesiones mineras sobre las cuales había preocupaciones por posible daño al ambiente. No dio más detalles de este proceso. Sin embargo, sectores indígenas y campesinos, principalmente, aseguran que las actividades mineras en sus territorios se mantienen y que perjudican las fuentes de aguas.



8. Amnistías pendientes

Si bien el Gobierno cumplió con su parte del compromiso con las organizaciones sociales de otorgar indultos a los procesados por lo que llaman criminalización de la protesta social, aún está pendiente que se vuelva a retomar el análisis de las amnistías que los grupos solicitan. La Comisión de Justicia de la Asamblea archivó ocho de nueve expedientes. La amnistía solo se otorgó al líder indígena de Cañar Manuel Anastacio Pichisaca. La organización indígena ha pedido a Moreno que interceda.



9. Desempleo sigue

Una de las promesas de campaña del Presidente fue la de generar 250.000 plazas de empleo por año. Sin embargo, la meta está lejos de lograrse a pesar de las propuestas e iniciativas como las de empleo juvenil. Cifras del INEC, actualizadas en marzo de este año, revelan que la tasa de desempleo alcanzó el 4,4% a nivel nacional. Ese mismo porcentaje se registró en marzo de 2017, lo que significa que en un año no ha habido variaciones significativas.



10. Continúa el extractivismo en el Yasuní

A través de la consulta, el pueblo aprobó que en el Yasuní la zona intangible se incremente en al menos 50.000 hectáreas y que se reduzca el área de explotación petrolera de 1.030 a 300 hectáreas. Sin embargo, para los ambientalistas la eliminación de la explotación petrolera debería ser total en esa zona, que se caracteriza por su rica variedad ecológica y porque es el lugar por donde se presume transitan pueblos en aislamiento o no contactados.



11. Un huésped incómodo

En junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo político. Han transcurrido seis años y se mantiene en la Embajada como una suerte de ‘huésped incomodo’, porque ha irrespetado las normas del asilo, ha dado declaraciones políticas e inclusive ha dicho que Ecuador es “insignificante”. Esto no impidió que la canciller, María Fernanda Espinosa, en una operación casi secreta, le concediera la nacionalidad ecuatoriana.



12. Mantiene el movimiento

Moreno le ganó ‘a pulso’ la conducción y la vigencia de Alianza PAIS a Rafael Correa. El movimiento oficialista, tras una serie de disputas legales, logró consolidar su directiva, presidida por el primer mandatario y en la Secretaría Ejecutiva con el asambleísta Ricardo Zambrano. Esto generó que abandonen la agrupación figuras que en su momento fueron representativas como Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño.

Fuente: La Hora