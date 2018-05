1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 23 Mayo 2018

El exsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, no descarta lanzarse como candidato a la Alcaldía de Quito.

A pesar de asegurar que aún no se ha conversado dentro de Alianza PAIS (AP) sobre esta posibilidad, el exfuncionario reiteró la necesidad de una renovación de ideas para la capital.

“Creo que es hora de que Quito empiece a buscar nuevos cuadros y nuevas ideas. No descartaría ser candidato por Alianza PAIS. No se ha hablado de eso, pero no lo descarto”, comentó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”.

Sin embargo, Mideros no sería el único que estaría pensando en esta posibilidad.

Dentro de AP también se habló del asambleísta Jorge Yunda, quien tampoco descartó esta opción y aseveró que se tendría que conversar en el marco de la organización política.

El martes 22 de mayo, el general Paco Moncayo también reveló sus intenciones de candidatizarse para liderar el Municipio de la capital de la República. (El Telégrafo)