María Fernanda Espinosa, canciller

Detalles Publicado el Martes, 22 Mayo 2018

María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, al comentar el pedido de juicio político en la Asamblea Nacional, dijo que es evidente de que se trata de una persecución política, “es una persecución política sin mayores argumentos, y que está siendo utilizada, precisamente, para afectar la candidatura del Ecuador en las Naciones Unidas.

Espinosa aspira presidir el organismo multilateral.

“Este es un fenómeno que se puede llamar de autofagia, es decir comernos entre nosotros. Es algo inexplicable. Es como si nuestra estrella ciclista está corriendo, pero no me cae bien, prefiero ir por el ciclista colombiano, chino o japonés”.

Para la canciller esto es una falta total de generosidad, de ponerse la camiseta del Ecuador, “y es evidente que toda esta pirotecnia de esta persecución política tiene que ver, justamente, con ciertos compromisos que puede tener el candidato (Guillermo) Lasso para que el Ecuador no llegue a la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

"Solo hay un candidato de la oposición que está a favor de Honduras, que está en contra de su propio país", sentenció.

Espinosa no está segura de si el juicio político afectará a su candidatura, no lo sé, dijo. “Fuera del país me conocen y me respetan como canciller, y también respetan y conocen las posiciones del Ecuador, el presidente Lenín Moreno es una persona muy conocida en el escenario de las Naciones Unidos, y todos conocen que es él el que está promoviendo la candidatura ecuatoriana.

También dijo que su experiencia en el campo internacional de 25 años abonará a su candidatura, “yo no soy hija de ninguna persona de fortuna ni de ningún expresidente, pero soy una mujer ecuatoriana que conoce las Naciones Unidas que ha hecho un aporte al Ecuador”. (Radio Pública)