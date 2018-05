1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 21 Mayo 2018

La agente fiscal de la Unidad de Garantías y Personas de Tungurahua, Susana Llumiquinga, que tiene a su cargo la instrucción fiscal por el caso del asesinato del taxista Manuel Alarcón (54) que se produjo el pasado jueves 3 de mayo, con relación a los 30 días de instrucción fiscal señaló que lo que pretende Fiscalía es que no se dilate más (de ese tiempo) la investigación.

Agregó que tal vez por cuestiones técnicas, por las pericias, puede extenderse un poquito más, pero que se pide la colaboración de las diferentes instituciones como Criminalística o del departamento de ADN, porque también se mandaron a realizar algunas diligencias respecto a ese tema, para que se pueda conseguir todo dentro del plazo, es decir, en menos de dos semanas.

Añadió que una vez que se tengan hechas todas las diligencias en forma inmediata se pedirá la audiencia preparatoria de juicio.

Llumiquinga hizo un llamado para que la ciudadanía no crea todo lo que se publica en las redes sociales porque al haberse hecho mediático el caso, se han hecho conocer algunas cosas sin acudir a fuentes fidedignas, que se han hecho conocer que al parecer el detenido ya iba a salir libre, que lo van a extraditar, que lo han golpeado, que lo han cortado en la mano o un dedo.

"Porque a mí me han llegado un montón de rumores, pero son rumores, nosotros lo que tenemos es que basarnos es en lo que entreguen los medios de comunicación tomadas de fuentes fidedignas, no de las redes sociales porque no todo lo que sale ahí es cierto", añadió Llumiquinga.

Comentó que a través del trabajo de la Fiscalía se consiguió la verificación que el detenido es de nacionalidad venezolana, que se han hecho las investigaciones y la Interpol ofició que efectivamente es de ese país.

Explicó que ante esta situación este día se iba a poner en conocimiento de las autoridades venezolanas en el Ecuador, de que el proceso sobre este caso se lleva a cabo en la Fiscalía de Tungurahua. (ElUniverso)