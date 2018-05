1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 21 Mayo 2018

La bancada del movimiento Revolución Ciudadana entregó, este lunes 21 de mayo, a una veeduría ciudadana el informe realizado en Chile sobre el proceso penal en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

El informe, elaborado por los diputados chilenos Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier, revela supuestas inconsistencias e irregularidades en el proceso jurídico contra Glas, empezando por "una prisión preventiva innecesaria".

La legisladora Soledad Buendía señaló que el informe servirá "para que se impulse la libertad de un hombre que está injustamente preso, de quien no existe una sola prueba en su contra, se ha violado el debido proceso, la Constitución y las normas del país".

Añadió que solicitarán, a través de la veeduría, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T) reciba el informe.

También será remitido al Consejo de la Judicatura, para que revise la legalidad de la prisión preventiva. "Jorge Glas debería esperar el dictamen en libertad, así lo dice la norma", apuntó Buendía.

Alfredo Vera, quien preside la veeduría ciudadana, apuntó que "no se le puede imputar el abandono de la Vicepresidencia (a Glas) porque estaba preso. No se trata de un preso político, sino de un político preso. No podemos concebir una inconstitucionalidad".

El bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el miércoles 23 de mayo estarán en la audiencia de apelación, en la Corte Nacional de Justicia, "para exigir la libertad y el debido proceso a Jorge Glas". (El Telégrafo)