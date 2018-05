1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 18 Mayo 2018

A 15 días de haber asumido el cargo, el fiscal general del Estado (e) Paúl Pérez Reina, tiene definido su plan de acción, las prioridades y se ha puesto al día sobre los aproximadamente 50 expedientes que están en trámite en esta dependencia.

En diálogo con El Telégrafo, explica por qué fue designado y espera que se lo recuerde como el fiscal que cumplió con su misión.

¿Bajo qué argumento legal fue designado fiscal general encargado?

El Consejo de la Judicatura convocó al concurso de categorización de fiscales de carrera en 2014 para definir quiénes ocupan los 70 primeros lugares, los que pasan a ser ubicados en la categoría tres. Obtuve el primer lugar a nivel nacional con un puntaje de 99,83.

Una vez que concluyó la categorización de fiscales se convocó en 2016 al concurso para fiscales provinciales, que es diferente y en el que participamos los 70 categorizados.

El artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice que es el mejor puntuado de la última categoría (tres) quien debe ser el fiscal general del Estado subrogante, no dice que sea el mejor evaluado del último concurso y el artículo 290 también dice, el mejor evaluado. Y así se ha procedido.

¿La transición con sus antecesores fue la esperada?

Hemos tenido una transición ordenada conjuntamente con los doctores Jean Rhea y Carlos Baca, dos reuniones con cada uno para efectos de tener una entrega ordenada de los procesos que actualmente se están investigando aquí. Eso fue totalmente transparente.

¿Recibió toda la información o hay algo pendiente?

He recibido la información que me entregaron, no puedo afirmar si se encuentra todo; me entregaron lo que tenemos y hemos suscrito las respectivas actas.

¿Sobre la base de esa información ha definido prioridades?

Tenemos algunas, por ejemplo el caso del secuestro contra el señor Fernando Balda. Tan pronto nos posesionamos empezamos a despachar varias diligencias, actualmente lo seguimos manejando con la prioridad y la celeridad del caso porque es un asunto muy delicado, es un crimen de Estado, en donde están involucrados agentes que fueron a hacer un secuestro en otro país.

¿En qué estado se encuentra?

Está en instrucción fiscal, es decir es un proceso penal ya. La instrucción se inició en contra de tres exagentes de policía los mismos que están con prisión preventiva.

¿Se prevé más vinculaciones?

Eso estamos investigando, recopilando los elementos de convicción, sin embargo me han pasado el proceso acá, al despacho, por cuanto se presume la participación de funcionarios que ostentan fuero de corte nacional.

¿Entre ellos podría estar el expresidente Rafael Correa?

Eso es algo que todavía lo estamos valorando, pero preliminarmente hay funcionarios que están involucrados. Vamos a sentarnos con los equipos de trabajo para revisar puntualmente cada uno de los elementos que tenemos. Mientras tanto estamos despachando diligencias y todavía no hemos terminado el proceso de investigación.

¿Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), es otra de sus prioridades?

Esta propuesta de reforma queremos plantearla a través de una Ley Orgánica Contra el Crimen Organizado, que no existe. Lo que existen son unidades como lo determina el COIP, pero se las tiene que fortalecer con normas claras.

¿En qué consiste esta ley?

Proponemos que se cree una Ley Contra el Crimen Organizado, en la que plantearemos las reformas al COIP para efectos de que la competencia venga de la ley y que conste la estructura y organización de los jueces y tribunales para juzgamiento del crimen organizado.

¿Habrá cambios en la Fiscalía?

Los cambios que se van a realizar son para fortalecer las unidades especializadas, porque la disposición que se le dio a la directora de talento humano es que se haga una revisión de todos los cargos que actualmente existen en la Fiscalía, que se optimicen los recursos y sobre todo se dé prioridad para la incorporación de peritos en medicina legal, en sicología forense y trabajo social, porque los principales delitos que enfrentamos en el país son: violencia de género y violencia sexual.

¿Participará en el concurso para elegir fiscal titular?

Esa es una decisión que todavía no la he tomado, creo que en este momento el país necesita celeridad en las investigaciones y por ello estamos enfocados en las investigaciones que tenemos. Es una decisión que la valoraré y tomaré después.

¿Sobre el caso Odebrecht hay algún avance?

Se están despachando todas las diligencias, receptando versiones, realizando pericias y siguen las investigaciones. Estamos avanzando, es lo importante.

¿Conoce usted si hubo un acuerdo con Odebrecht?

Este asunto no lo puedo decir en este momento porque ustedes saben y entenderán que es una información que no podemos entregar y que por ley está clasificada bajo secreto y fuera de las actuaciones judiciales. No me puedo pronunciar en ese sentido ni en nada de lo relacionado.

¿Las investigaciones a su antecesora Thania Moreno cuánto han avanzado?

Los procesos continúan, aquí en la Fiscalía no se ha detenido nada, se ha dado la instrucción de que todos los casos se despachen con las diligencias respectivas, incluida la de la doctora Moreno y del exfiscal Baca.

¿Cómo espera que la ciudadanía recuerde su paso por la Fiscalía General?

Como el fiscal que cumplió la misión que está en la Constitución y la Ley. (El Telégrafo)