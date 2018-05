Expreso de Guayaquil

Jueves, 17 Mayo 2018

El gabinete ministerial que ha cumplido labores durante el Gobierno de Lenín Moreno paga menos impuesto a la renta de lo que se lleva fuera del país, de acuerdo a lo que el SRI reporta que cancelan por Impuesto a la Salida de Divisas.

La radiografía tributaria a 41 de los altos cargos que han pasado por el Gobierno de Lenín Moreno desde su toma de posesión como presidente revela que los ministros y secretarios nacionales aportaron a las arcas del Estado 1,4 millones de dólares en los últimos cinco años por la renta causada, según la información publicada y accesible para todo el mundo de la página web del Servicio de Rentas Internas.

En la suma de esos 41 miembros del Gobierno no se ha incluido al presidente Lenín Moreno, ni tampoco a María Elsa Viteri ni a Richard Martínez, dado que su información tributaria ya fue publicada ayer por EXPRESO.

El monto de impuesto a la renta causado, que alimenta las arcas públicas, es sin embargo tres veces menor que el dinero con el que los ministros y exministros atravesaron las fronteras nacionales hacia el exterior desde 2013: 4,6 millones de dólares, calculados a partir de lo pagado por ISD.

Vale recordar que este impuesto grava con un 5 % si un contribuyente ecuatoriano sale del país con más de 1.100 dólares. Hace dos años, el monto exento era de 10.000 dólares.

Los cargos que ocupan puestos económicos -como los ministerios de Economía, Turismo, Industrias, Agricultura, etc.- son los que liquidan más Impuesto a la Renta y, por tanto, contribuyen con más ingresos para el país. Los 13 ministros de esos ramos pagaron desde 2013 a 2017 hasta 536.800 dólares lo que supone casi un 38 % de lo que entregó el gabinete ministerial al completo.

Ellos compensan las cifras inferiores a los 1.000 dólares, que recaudó el Fisco el año pasado de ocho de los servidores de mayor rango. Entre ellos, Carlos Pérez, responsable de Hidrocarburos, pese a que es el segundo que más ha pagado desde 2013.

El contribuyente más patriota de los altos funcionarios es el nuevo ministro de Interior, Mauro Toscanini. Paga más de 50.000 dólares cada año en su declaración de la Renta. En el otro extremo, está su compañero Oswaldo Jarrín, nombrado para la cartera de Defensa el mismo día que él. Al general retirado, la declaración de impuestos le salió en cero en cuatro de los últimos cinco años. En el otro ejercicio, 2016, no presentó los papeles al SRI y así consta todavía en la información pública. No es el único que aún no ha cumplido con su deber de presentar declaración. Otros tres ministros, en funciones, tienen pendiente al menos una: Enrique Ponce, de Turismo; Berenice Cordero, del MIES; y Guillermo León, de Telecomunicaciones.

