Detalles Publicado el Martes, 15 Mayo 2018

“El plazo para iniciar un proceso de revocatoria de mandato se cumplió y no hemos conocido que se haya recolectado ni una sola firma”.

Eso fue lo que dijo el alcalde de Quito Mauricio Rodas la mañana de este martes, 15 de mayo del 2018.

Rodas se refiere al proceso de revocatoria que impulsa la Iniciativa Antitaurina y del cual, el pasado 23 de abril el Tribunal Contencioso Electoral se pronunció sobre el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue en un plazo de 15 días los formatos para los formularios de recolección de firmas.

Felipe Ogaz, vocero de la Iniciativa Popular Antitaurina, dijo que el CNE debía entregar ayer (14 de mayo del 2018) los formatos para la recolección de firmas.

“No lo hicieron porque el alcalde Rodas presentó un recurso de apelación. No hemos hablado con el CNE para saber cuándo entregarán los formatos”, dijo. Según Ogaz, los plazos no afectan el proceso que realizan porque las demoras no han sido de su parte sino del lado del Consejo Nacional Electoral.

El alcalde de Quito también se refirió a la suspensión de la compensación a los transportistas.

“Hay funcionarios municipales que están dialogando con los transportistas. Nosotros cumpliremos con lo que definió el Concejo Metropolitano y también garantizaremos el servicio adecuado a la ciudadanía”, dijo.

Las declaraciones las hizo en el marco del festejo de los tres años de funcionamiento del sistema de atención integral del adulto mayor, en el Coliseo Rumiñahui. (ElComercio)