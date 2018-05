1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 13 Mayo 2018

La madre del joven estudiante universitario David Romo, desaparecido hace unos 5 años al norte de Quito, pidió este domingo a la primera dama de Ecuador, Rocío González, su intercesión para que se haga justicia con un caso que puede quedar archivado. (Foto/Andes)

"Soy Alexandra Córdova, ciudadana ecuatoriana, madre de David Romo Córdova, desaparecido forzosamente hace casi 5 años", comienza la carta abierta en la que asegura no haber dejado de "buscarlo ni pensarlo desde el momento en que lo desaparecieron".

"Me dicen que no solo lo desaparecieron, sino que lo han asesinado, que lo han cortado en pedazos y que para no dejar huellas, sus vísceras las han lanzado a los cerdos para que se las coman y que sus partes restantes fueron incineradas", afirma en la misiva.

La madre de Romo prosigue apelando a la esposa del presidente Lenín Moreno, al afirmar: "Usted es madre, y ahora, en este momento de su vida, representa a todas las madres de la nación".

La carta sale a la luz hoy, segundo domingo de mayo, Día de la Madre en Ecuador y en buena parte de la región.

"Yo llevo llorando 1.821 días a la fecha que le escribo esta carta, casi 5 años (...) porque mi hijo, mi amado David, no aparece, porque a mi David lo desaparecieron", reitera.

Córdova asegura que la Justicia ecuatoriana "está a días de cerrar el caso" de su hijo, y que "ha tenido una cantidad incontable de falencias y errores en su investigación y proceso".

"Señora Rocío González Navas, la saludo fraternalmente como madre y espero que en su calidad de madre me ayude a replicar mi pedido: Quiero justicia para David", abunda la progenitora.

"Necesito abrazarlo si está vivo y si esta muerto también, para poderle dar un adiós digno, con el alma destrozada, pero con la certeza de saber que descansa en paz", concluye.

El pasado viernes se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra cuatro procesados relacionados con la desaparición de David Romo por no presentarse sus letrados ante el tribunal.

Lo abogados de la familia del desaparecido consideraron que se trata de una estrategia para impedir la continuación del proceso.

En abril, la Fiscalía presentó un auto de procesamiento contra los presuntos implicados el caso, y está previsto que la audiencia preparatoria de juicio se reanude el lunes.

Córdova ha denunciado en repetidas ocasiones irregularidades en el proceso de investigación de la desaparición de su hijo y que no se le proporcionó información relevante del caso. EFE