Detalles Publicado el Domingo, 13 Mayo 2018

Aunque el recién posesionado fiscal general (e), Paúl Pérez, sostiene que la información entregada a Fiscalía por Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro y exfuncionario de Petroecuador, no ha dado los resultados esperados, él no descarta seguir verificando esos datos.

Pérez se refiere al acuerdo de cooperación eficaz que firmó Pareja el 8 de septiembre. El miércoles, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido fiscal y condenó a Pareja Yannuzzelli a diez años por enriquecimiento ilícito.

Durante la audiencia de ese día, el exministro del Gobierno de Rafael Correa invitó al fiscal Pérez a que escuche lo que ha declarado en su colaboración con la justicia. aseguró que la información que entregó fue “demasiado eficaz”, “llegó muy arriba” e incluso –dijo– gracias a lo que ha dicho se han abierto un “montón de expedientes” en la Fiscalía.

El 11 de agosto pasado, Pareja volvió de Miami, EEUU, para entregarse a la justicia que lo investigaba por varios delitos dentro de Petroecuador. A ese momento, él ya tenía vigente una pena de cinco años de cárcel por el delito de cohecho.

En su momento el fiscal general Carlos Baca, quien hace dos semanas fue censurado y destituido en un juicio político, señaló que la información dada por Pareja Yannuzzelli no ha sido “determinante” y que el compromiso era dar datos de 16 temas y solo aportó con información no verdadera en dos.

“En este caso Pareja Yannuzzelli había solicitado a Fiscalía el acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz. Sin embargo, verificamos esa información y lamentablemente no hubo los resultados esperados. No queremos decir con esto que podamos descartar, en algún momento esta información debe continuar verificándose, pero es cuestión de tiempo”, explicó Pérez.

Ante el Tribunal que lo juzgaba por enriquecimiento ilícito, Pareja dijo que cooperar no le ha servido, pues, según él, se ha incumplido todo lo que se le ofreció. Pidió a los jueces que lo regresen a la Cárcel 4 y no lo mantengan en la de Latacunga.

“Por qué se me transfirió, cuál fue la razón. Todo fue por un tema político, que realmente ni siquiera entiendo... Me mandan a una cárcel de máxima seguridad, si no tengo ninguna sentencia ejecutoriada... No puedo defenderme, no hay facilidades para ir, mi abogado no puede ir todos los días”. (El Universo)