Detalles Publicado el Domingo, 13 Mayo 2018

Diana Salazar dejó la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía para dirigir la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Llegó a esa entidad, dice, para darle un vuelco total.

- ¿Qué hace la UAFE?

- Se encarga de ejecutar las políticas para prevenir, detectar y erradicar las actividades relacionadas tanto con el lavado de activos como con el financiamiento de delitos.

- ¿Esa tarea deriva en qué?

- En el eje de la prevención, somos los encargados de delinear las políticas para prevenir que Ecuador no sea objeto de actividades ilícitas relacionadas no solo con el lavado de activos, sino con el financiamiento de delitos. La detección significa que una vez que la prevención no fue muy adecuada, se han detectado estas actividades que estarían relacionadas con hechos ilícitos. Entonces la UAFE obtiene dos productos: informes de movimientos ampliados o los reportes de operaciones inusuales e injustificadas.

- ¿Esos productos a dónde van?

- Son remitidos a la Fiscalía para que ellos, de considerarlo necesario, realicen el procesamiento correspondiente. Es información reservada hasta que llegue a la instrucción fiscal y sean públicos.

- ¿Y el tercer eje?

- Con la erradicación debemos formar parte de un proceso penal. Es decir, debemos acompañar las actividades que se realizan dentro del proceso penal como sujeto procesal. Así lo establece la ley.

- ¿La unidad tendría participación similar a la de la Procuraduría con acusación particular?

- Estamos analizando eso. La UAFE quiere dar cumplimiento a lo que le establece la ley, que dice que debemos actuar como sujeto procesal en los casos en los cuales se han remitido reportes por lavado de activos.

- ¿De qué depende eso?

- Estamos haciendo las consultas jurídicas necesarias (a la Procuraduría), estamos con un equipo de analistas jurídicos viendo la mejor manera de cumplir con lo que establece la ley. Deberíamos cumplir con la norma, pero siempre cuidando que el debido proceso no se vea afectado.

- Desde la UAFE, ¿cuál será su aporte en la lucha contra delitos como el lavado?

- Vamos a cumplir con lo que establece la norma. Estamos reforzando la detección con la elaboración de los reportes y con la erradicación. Hemos realizado campañas de prevención de lavado de activos. En 2017 existieron 5.000 sujetos obligados, de los cuales 600 fueron capacitados. En 2018, únicamente en mayo tenemos 500 personas inscritas para ser capacitadas. Esperamos capacitar a 5.000 personas.

- ¿Cuál es el procedimiento para rastrear operaciones irregulares?

- Es reservado, pero es el siguiente: la entidad financiera o el sujeto obligado tiene la información de aquellas operaciones injustificadas y reporta a la unidad, se confirma la información, se recaba otra de todas las bases de datos que tenemos y ese producto es remitido a la Fiscalía. Si esas operaciones son inusuales pueden estar inmersas en lavado de activos.

- ¿Cuántos casos analizan?

- No puedo decir cuántos casos porque constantemente estamos recabando la información de los sujetos obligados. Varios están en análisis a la vez, hay un equipo que trabaja y está dividido por cada uno de los reportes. La ciudadanía también puede denunciar, puede acercarse a la UAFE o escribir a la cuenta de correo y, bajo reserva, comenzamos nuestro análisis.

- ¿Quién es un sujeto obligado?

- Son personas naturales o jurídicas que por ley están obligadas a reportar a la UAFE las operaciones que se realizan en el ámbito de sus funciones. Son trece sectores: correos, cooperativas, inmobiliarias, notarías, casas de valores, entidades financieras, concesionarias automotrices, registros de la propiedad, negocios fiduciarios, seguros, fundaciones, administradores de fondos y organismos análogos. En total son 6.436 sujetos y este año se sumarán cuatro sectores. Uno de ellos es el minero.

- ¿Están revisando las cuentas de exfuncionarios del gobierno anterior?

- Revisamos los movimientos de todas las personas que son reportadas, sean funcionarios del gobierno anterior o del actual, o sea personas particulares también. Sin discrimen: sujeto reportado, sujeto analizado.

- El catedrático Fernando Carrión dice que en Ecuador se lavan 4.000 millones de dólares al año. ¿Es así?

- Puede ser. Sin embargo, no me quiero adelantar porque estamos en un proceso de evaluación de riesgos. Es necesario que el país cuente con esta herramienta que nos ayude a identificar el riesgo para luego tomar las acciones y terminar en un plan nacional de prevención y erradicación del lavado de activos.

- ¿Y eso para qué servirá?

- No sé cuál es la situación real, a nivel oficial, en el tema de lavado de activos. Vamos a medir el riesgo que tenemos en el país de ser vulnerables.

- ¿No se sabe cuánto se lava en el país?

- Al menos en la UAFE no se ha realizado este ejercicio, no existe una evaluación nacional de riesgos.

- ¿La UAFE analiza si las FARC tienen bienes en Ecuador?

- No tenemos la información formal más allá de lo que manifestó el fiscal de Colombia. Cuando surgió esa noticia tomamos contacto con la Fiscalía para que nos provea la información.

- ¿Hay a la vista nuevos reportes para la Fiscalía.

- Están en el horno.

- En Twitter, aseguró que el sistema le falló. ¿Qué quiso decir con eso?

- Asistía en Guatemala a una reunión de expertos en recuperación de activos con países de la región. En el marco de esa discusión es que se llega a esa conclusión porque vemos que en corrupción y crimen organizado no es, exclusivamente, lo que se ha visto en Ecuador, es una dinámica de la región. Lo rescatable es que debemos dejar de refugiarnos en que la cárcel es la solución y que con las penas hemos solucionado los problemas. Tenemos que recuperar los activos, porque se ha perjudicado a la sociedad, y que esos activos puedan ser posteriormente invertidos.

- ¿Qué hará desde la UAFE?

- Rastrear aquellos activos que fueron sacados del Ecuador y retornarlos. Porque generalmente el dinero de la corrupción no se queda en el país. Es momento de dejar de decir “ya fueron sentenciados”. Sí, ¿y qué pasó con el dinero? Porque después del tiempo que cumplieron con la pena, aquellas personas salen a disfrutar y la sociedad se ha visto burlada.

- El puesto de fiscal general está vacante. ¿Se postulará?

- No conozco cuándo vaya a abrirse el proceso. Tendríamos que analizar las bases de los concursos, los perfiles y el tema personal.

- ¿Pero deja abierta la posibilidad?

- No puedo dejarla abierta ni tampoco cerrarla, porque en un momento dado no me veía fuera de la Fiscalía y ahora estoy acá. (Expreso)