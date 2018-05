1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 13 Mayo 2018

Tras casi cuatro meses desde que en enero pasado el Gobierno español, liderado por Mariano Rajoy, solicitara a la Unión Europea (UE) la exención de la visa Schengen para Ecuador, el proceso continúa, pero a decir de la embajadora de ese bloque en el país, Marianne van Steen, falta mucho trabajo para ver resultados.

La eliminación de este requisito permitiría a los ecuatorianos circular libremente, por temporadas cortas de hasta 90 días, cada seis meses, en los 26 países que forman el denominado espacio Schengen, la mayoría de la UE.

Colombia y Perú, que tienen un Tratado de Libre Comercio con la UE y son parte del acuerdo multipartes con ese bloque junto con Ecuador, pudieron ingresar sin visado Schengen desde diciembre del 2015 y marzo del 2016, respectivamente. Para Van Steen, con Ecuador el trabajo pasa por el lado político y técnico para convencer a los países miembros que los ecuatorianos no buscarán migrar a sus países.

“Hay que sobre todo convencer a todos los países miembros del espacio Schengen para mostrar que efectivamente no hay ningún riesgo de abuso, porque el visado en todo caso es para 90 días, es para viajar, para descubrir la cultura europea, para turismo, para visitar la familia que vive allí, y no es para quedarse...”, señaló Van Steen en un conversatorio en la Universidad Católica de Guayaquil.

En el evento también estuvieron otros representantes de países miembros de la UE quienes expusieron un balance positivo de los resultados del acuerdo con Ecuador.

Van Steen resaltó que tan solo en el primer año de vigencia del acuerdo el flujo comercial entre Ecuador y su bloque aumentó el 20%; aunque indicó que no por ello han dejado de observar situaciones preocupantes como la falta de inversión extranjera.

“Ecuador infelizmente es el país de América Latina con menos inversiones extranjeras per capita...”, lamentó la embajadora, quien añadió que la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) no fue de ayuda, aunque aclaró que no es la única razón de la falta de inversión, a la vez que señaló que el acuerdo ayudó, pero falta trabajar mucho en seguridad jurídica y generar confianza en los operadores comerciales.

Al ser consultada sobre la tasa de control aduanero, la embajadora señaló que la entiende bien, que hay un buen razonamiento detrás, pero jurídicamente no se alinea con el acuerdo comercial ni con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tampoco con la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y que a la Unión Europea le gustaría que el Gobierno la elimine, aunque aclaró que no ha tenido impacto en el bloque. (El Universo)