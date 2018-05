1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 12 Mayo 2018

Gustavo Jalkh y los miembros del Consejo de la Judicatura están en un punto crítico.

Los ojos de la Asamblea, del Consejo de Participación y encuestas ciudadanas amenazan su frágil estabilidad. Jalkh responde.

- ¿Todo el mundo está equivocado al valorar su trabajo?

El propio Consejo de Participación ha dicho que muchas de las denuncias son hojarasca, otras tienen problemas de forma.

Aún no nos han hecho conocer ninguna. No es tanta la cantidad.

Evidentemente hay mucha gente que en el tiempo pudo haber generado un resentimiento contra el Consejo por alguna destitución, pudo haber perdido un juicio.

Habrá que ver de qué se trata y en ese momento nos defenderemos.

- Se les ha venido todo encima.

Los asambleístas tienen la potestad de presentar juicios políticos, si han cumplido aspectos de forma como ha calificado el CAL; pues bueno, habrá que ver luego en las denuncias pertinentes.

De las que conocemos, las hemos desvirtuado clara y contundentemente porque todas las acciones del Consejo están apegadas al derecho y a la ley.

- Y sobre el Consejo.

Están ejerciendo la evaluación. El problema es que ya han prejuzgado.

El evaluador ha calificado al evaluado incluso con epítetos antes de terminar la evaluación.

- Por las denuncias.

pero eso no quiere decir que tengan que expresarse de esa manera o adelantar criterio de nada, porque pierden imparcialidad.

Hay que analizar las cosas con objetividad, con educación. Es su obligación.

- ¿Qué errores reconoce que pudieron cometer en el proceso?

Por supuesto que pudo haber errores, pero ninguno que implique incumplimiento de la ley.

- Tiene que haber alguno, no hay cosas perfectas.

No hay cosas perfectas. De hecho, no ha concluido la reforma judicial en Ecuador, incluso en temas de infraestructura me parece que debe haber temas pendientes en algunos lados. Pero se ha avanzado. Ha habido grandes aciertos en el tema procesal.

- Una de las acusaciones recurrentes es la injerencia del expresidente Correa. ¿Usted alguna vez discutió con él decisiones de la Función Judicial?

Cuestiones de la Función como las audiencias fallidas, presupuesto, infraestructura, claro que sí, las reformas legales penales que estaban en marcha, siempre se pedía opinión a la Función Judicial.

- ¿Y con Alexis Mera?

Con Alexis Mera no he tenido una relación cercana, me pedían directamente opiniones y en reuniones públicas, además sobre reformas legales, creo que eso es lo normal y correcto. De juicios específicos jamás.

- No ha negado la existencia de correos que cruzó. ¿Fue un error mandar mensajes en los que se mencionaban casos concretos?

Hay un correo que tiene un origen ilegítimo y por tanto sin valor legal tanto para lo jurisdiccional como para lo administrativo y lo político.

- Pero no deja de existir.

Pero carece de total legalidad y legitimidad porque incluso puede estar sujeto a ediciones.

En el correo no se dice nada de un procesamiento en un juicio o sobre un juicio. Yo doy mi opinión jurídica sobre la Ley de Garantías Constitucionales y ejemplifico que existen abusos en las acciones de protección.

Este correo ni siquiera prueba nada sobre una injerencia en la justicia.

- ¿Beneficiaron en el concurso a Thania Moreno como se denunció en la Fiscalía?

Absolutamente no.

- El error inexcusable es otra observación. Se habla de aplicación subjetiva. ¿Cometieron errores en la aplicación?

No. Hasta ahora nadie ha podido presentar un ejemplo que diga que la figura no ha estado bien aplicada.

- ¿No le pareció mal que el Ejecutivo metiera la mano en la justicia?

Siempre he dicho que esa no me pareció la expresión más afortunada para la campaña de la consulta de 2011 y fue una respuesta del presidente de algún grupo que decía ‘le van a meter la mano a la justicia’ y él dijo ‘para hacer el bien’. (Expreso)