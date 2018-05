1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Viernes, 11 Mayo 2018

Tanto en la evaluación del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana como en el juicio político en la Asamblea Nacional, se nos debe juzgar por los hechos, no por resentimientos o por diferencias políticas, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, al referirse a los procesos que enfrenta en dichas instancias.

Según el titular de la Judicatura, existe la impresión que por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio ya hay una decisión tomada por lo que no se genera mayor expectativa.

Indicó que basa esta afirmación porque hay reiteradas declaraciones de los consejeros de participación transitorios en especial de Julio Cesar Trujillo incluso en malos términos lo que habla mal de una autoridad evaluadora.

Enfatizó que el Consejo de Participación no tiene la capacidad para incidir en las competencias de otras funciones que no fueron designadas por dicho organismo y debe actuar de acuerdo al mandato que establece una normas claras y competencias extraordinarias que se deben apegar a la Ley no a interpretaciones extensivas. (Sonorama)