La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 11 Mayo 2018

El presidente de la Corporación GO (Grupo Ortiz), Patricio Ortiz, informa la proyección de estos industriales cuencanos. ACR

Industrial piensa que en comparación con el anterior gobierno, en este no se ahuyenta a los empresarios

¿Por qué el Grupo Ortiz tomó la decisión de crecer a otras ciudades?

Nuestra cadena de supermercados y negocios Coral Hipermercados que mantenemos está a nivel nacional desde hace algunos años, hemos abierto ya en Quito, Guayaquil y Santo Domingo.

En Guayaquil tenemos dos tiendas muy grandes, de 6.000 y 7.000 metros cuadrados; en Quito una de 4.000 y otra que acabamos de abrir de 9.000 metros cuadrados.

Entonces siendo una cadena a nivel nacional, la expansión requiere fortalecerse con ciertos centros comerciales, si pensamos en expandir las cadenas de Coral Hipermercados y los negocios adicionales que mantenemos, necesariamente debemos tener nuestros propios centros comerciales.

Esta es la idea, crear nuestros propios centros en donde podamos estar con nuestra ancla fundamental que es el Coral Hipermercados, que es bastante concurrido no solo en Cuenca sino en estas ciudades.

¿Confírmenos por favor. El centro comercial que construyen en Guayaquil también tendrá un plan habitacional?

El de Guayaquil es un proyecto muy interesante porque es al sur de la ciudad, ahí tiene cines, centro comercial, oficinas y también un edifico de viviendas y, adicionalmente, está prevista la construcción de un hotel.

Todos estos se irán construyendo en etapas, puede ser en varios años la consecución de todo este proyecto.

¿El hotel que levantarán allá será con alguna cadena nacional o internacional, o será solo del Grupo Ortiz?

Con una sola cadena. La parte de hotelería no es nuestro negocio fundamental, lo nuestro es entregar a esas personas que están dentro de ese negocio, lo que hacemos es cederles los terrenos para que ahí se construyan ese tipo de proyectos, tanto habitacionales como de hotelería, pero nosotros no hacemos la inversión directamente.

Lo que hacemos es desarrollar proyectos para que personas que están dentro de este tipo de negocios lo vayan ejecutando, lo que nosotros hacemos es entregar el terreno que, además, es parte del desarrollo del centro comercial.

¿Fuera del Ecuador también han proyectado crecer?

Aún no lo hemos hecho, no hemos pensado todavía, creo que lo primero que estamos haciendo es una consolidación del negocio que hoy llevamos en el Ecuador.

¿Para tomar la decisión de construir Batán Shopping y dejarlo como el cuarto y último centro comercial construido por ustedes en Cuenca, qué resultado dio el estudio que hicieron, la urbe está servida ya de comercios?

Posiblemente sí requiere, el servicio nunca está por demás.

¿Entonces por qué ustedes no proyectan un quinto centro comercial?

En este momento un quinto centro comercial yo creo que estaría sobresaturado, saturaríamos ya la parte comercial. Pero, posiblemente luego de unos años otra vez sí se requiera, eso desde el punto de vista nuestro.

Nosotros hicimos un estudio poblacional, de ingresos económicos, profesionales, de trabajadores y más.

Por ahora, pensamos que no se requiere un nuevo centro comercial, pero esto no es la última palabra.

¿Qué es lo más difícil para un grupo económico que sigue creciendo, cuál es el peor dolor de cabeza para los empresarios que producen?

El dolor de cabeza siempre será el factor confianza, cuando hay confianza en un país, hay confianza para invertir y para vivir.

Igual nos pasa a todos los empresarios cuando hay el factor confianza. La confianza pone un 80% de decisión para una inversión.

¿Pero hay confianza cuando existe una tasa de control aduanera que los importadores pagan como sucede hoy. Requieren menos trabas?

Mire, deberíamos obviamente pedirle al gobierno que se quiten no solo esa traba, varias trabas que deben quitarse. Pero, desde donde vinimos, de los años pasados, ahora, ha cambiado. Hay ciertos cambios, tienen que seguir dándose más cambios.

Creo que es positivo porque hoy en día el mundo ya no se presta para llevar el tipo de economía anterior, definitivamente.

¿Cómo debe ser esa política, ese mundo que dice?

El mundo tiene que ser abierto al mundo, dejar que la inversión interna y externa vengan al Ecuador, no ahuyentarles como pasó anteriormente, era una ahuyentación total, absolutamente todo, se ahuyentó al trabajador, al inversionista, a los periodistas, absolutamente a todos, todos estábamos ahuyentados.

¿Entonces ahora ustedes qué le plantean al gobierno en tema contrataciones laborales?

Para dinamizar la economía de un país: flexibilización laboral.

Le doy un ejemplo simple: si quiero comprar manteles para el Día de la Madre y nosotros queremos fabricarlos para tal temporada, y si las normas laborales a mi como empresario no me permiten contratar únicamente personal para esa temporada, lo que va a pasar es que, será mejor importar esos manteles; pero, ya no se contrata mano de obra nacional.

Sin embargo, ahora hay ciertas flexibilizaciones, pero deberían ser mucho mayores para permitir más fuentes de trabajo, porque si las personas dejan de importar productos terminados…la ropa se confeccionaría aquí con mano de obra nacional.

Además, la flexibilización laboral no debe ser solo en el tema de contratación; sino en la agroindustria, tenemos que volver al campo para que, en vez de importar productos de otros países ¿por qué no incentivar para que la gente regrese al campo?

¿Ustedes hace años empezaron a dar un paso más allá, no solo comercializan sino producen, cuántas fábricas tienen?

En este momento, de todo lo que vendemos en los Coral Hipermercados al menos un 65% es de producción nacional.

Producimos: ropa, ropa de cama, plásticos, electrodomésticos, televisores, radios, bicicletas, diversos textiles y más. Antes importábamos muebles de Brasil, un bonito mueble, desde hace seis meses estos muebles los fabricamos nosotros, son muy económicos. (ACR)-(I)

Fuente: El Mercurio