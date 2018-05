1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 06 Mayo 2018

El general Lenin Bolaños, inspector general de la Policía, afirma que la entidad tiene la potestad de hacer las evaluaciones (que incluyen el uso del polígrafo) a los policías activos asignados a la frontera. Agrega que estas pruebas de confianza pueden hacerse a los que han estado desde el 2013 porque desde ese año hay registros.

Se ha anunciado la evaluación de los policías asignados a la frontera. ¿En qué consistirá?

Ya hacemos los procesos. El pedido del presidente (Lenín Moreno) para retomar las pruebas integrales es porque hubo cambios en las subzonas de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, por el incremento de funcionarios policiales. La semana anterior se dio una graduación con un aumento de 1.697 policías, en 2018.

¿Es voluntario?

Hacemos una socialización. Apenas el 2% no la quiere realizar voluntariamente. No hay una obligatoriedad.

¿Por qué la evaluación solo incluye a los que hoy están en la frontera, tomando en cuenta que hay rotación?

Esta política es a nivel del país. Solamente en estas tres subzonas (Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos) hemos hecho a 1.920 policías de forma parcial. En 2014, la Dirección Antinarcóticos pidió que se hiciera el examen de psicología, toxicología y poligráfica, y no se hizo el socioeconómico (los cuatro completan la evaluación). En Sucumbíos, en cambio, se hizo un examen integral. Les haremos a todos los que han estado en la frontera, porque tenemos los registros de los que estuvieron.

Ya se hacen estas evaluaciones desde el 2011. ¿Cómo evalúa el mecanismo?

La prueba poligráfica da un conocimiento técnico para hacer un análisis de la información que se recaba de los funcionarios. Esto es un insumo y nos ha dado una efectividad para tener un nivel de confianza en las unidades especiales como la Policía Judicial, las áreas de inteligencia y antinarcóticos.

¿Cómo se miden en el test psicológico las posibles reacciones respecto del uso excesivo de la fuerza de los uniformados?

El tema psicológico lo determina la educación de poder entender la valoración y el respeto a los derechos humanos. Primero está el diálogo, verbalización y luego se pasa al uso progresivo de la fuerza con la utilización de los medios que da el Estado. Primero está el gas, después se hace un análisis de que puede haber una afectación al policía y a la ciudadanía y viendo también la amenaza del ciudadano, si este tiene un objeto contundente, ya se puede utilizar la última instancia, que es el arma.

¿La prueba poligráfica es determinante?

Es de orientación, no te dice si la persona es parte de algo. Cuando hacemos pruebas y nos dan una alerta (...), compartimos esto con el oficial jefe, pero él (policía que no pasó el polígrafo) no puede ir a una unidad sensitiva como antinarcóticos... (ElUniverso)