Expreso de Guayaquil

Domingo, 06 Mayo 2018

A sus 87 años, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana temporal, Julio César Trujillo, toma con calma la serie de críticas que recibió esta semana desde determinados sectores. Con respuestas cortas y pausadas le contó a EXPRESO que lo que se ha encontrado en casos de corrupción, hasta el momento, es preocupante.

- ¿Siente que el organismo que usted dirige está bajo acecho?

- No diría que estamos bajo acecho, pero sí hay voces que vienen desde sectores específicos que tratan de deslegitimar nuestro trabajo. A esos ruidos no les estoy dando mayor importancia porque son insignificantes frente al apoyo que recibimos por el trabajo que estamos haciendo y las resoluciones que hemos tomado.

- ¿Sectores específicos con qué tipo de interés?

- No sé qué intereses se estén jugando ciertos sectores, pero hay personas que quieren presionar para limitarnos facultades o que dejemos de actuar de acuerdo con lo que es la voluntad del pueblo ecuatoriano que fue expresado en las urnas, el 4 de febrero.

- Pero las críticas no son solo de políticos, actores sociales cuestionan la forma en la que nombraron, por ejemplo, al reemplazo del fiscal general, ¿tienen competencia para dejar de lado al subrogante?

- Es que una vez que cesamos al titular obviamente tenemos la facultad de nombrar un sustituto. Claro está que debemos llamar a un concurso, pero como eso nos tomará algunas semanas decidimos encargar, y esto es importante, encargar (pone énfasis) la Fiscalía al doctor Edwin Pérez porque encontramos que, de las hojas de vida que aquí se revisaron, era uno de los mejores candidatos. Si tenemos facultad para nombrar al titular, cómo no vamos a poder nombrar al que reemplaza al titular cesado.

- En el caso de la Defensoría del Pueblo incluso se dice que el encargo se eligió a dedo, ¿qué responde ante esa acusación?

- Se analizaron las hojas de vida y se escogieron las más idóneas y notables. Es así que la doctora Gina Benavides quedó como encargada de la Defensoría y a Sofía Hernández de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

- Mientras tanto sigue pasando el tiempo y no se llama a los concursos, ¿para cuándo está prevista hacer la convocatoria?

- A partir de la próxima semana empezamos el proceso para designar a los titulares de esas funciones. Estoy casi seguro que será así porque nos faltan analizar y aprobar una o dos normas del mandato para la convocatoria a concursos. Hasta el martes quedaría resuelto esto y el miércoles se harán públicos para toda la ciudadanía.

- El Consejo de la Judicatura les trajo decenas de cajas como parte de su rendición de cuentas. ¿Alcanza el tiempo para analizar todos esos documentos?

- Estamos analizando minuciosamente lo que nos enviaron, ventajosamente estamos habituados a trabajar en esas circunstancias. Cuando integré la Comisión de la Verdad nos pasó algo parecido; exigimos a un policía que nos informe lo que habían hecho en ciertos casos y un día nos entregó un archivo con más de 300 mil fojas. Por fortuna hay métodos técnicos y tecnológicos que facilitan esa lectura, por vivos y listos que se crean los que quieren burlar a las autoridades.

- ¿Para cuándo habrá una resolución sobre el Consejo de la Judicatura?

- Estimo que en unos 10 o 15 días porque el plazo para la evaluación feneció y ahora lo que resta es la elaboración del informe final que está a nuestro cargo. El borrador ya lo estamos analizando.

- ¿Las decisiones del Consejo están desinstitucionalizando al país como dicen los afines al anterior gobierno?

- En lo absoluto, había institucionalidad. Ninguna institución del país gozaba de credibilidad porque durante este tiempo la única voluntad que se cumplió es la del expresidente Rafael Correa, al punto que la misma Asamblea, como dijo Raúl Patiño, no fiscalizó por órdenes superiores. ¿Obedecer a la voluntad de una sola persona es institucionalidad democrática?

- La acusación ahora es que todo el poder está concentrado en ustedes.

- Eso no es así, no estamos actuando por revancha y los encargos que hemos hecho no son por simpatías y antipatías personales. Cada una de las decisiones que han sido emitidas por el Consejo es producto de un trabajo serio y no porque alguien nos caiga bien o mal.

- En el tema corrupción, el Consejo declaró una cruzada para combatirla. ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento?

- Establecimos varios casos a los que consideramos emblemáticos y el área pertinente que está a cargo de lucha contra la corrupción y transparencia está procesando cada caso. Eso será analizado por el pleno del Consejo y se tomará decisiones, pero por ahora son casos reservados y no se puede dar muchos detalles.

- ¿Los indicios le hace pensar que la corrupción fue aislada o generalizada en la década pasada?

- Lamentablemente tengo la impresión de que pasó lo segundo, no hay institución en la que no se haya cometido alguna irregularidad fuerte. Ahí pueden también estar funcionarios de medio y bajo nivel, pero que recibían órdenes de funcionarios de alto nivel que propiciaron o permitieron impunidad frente a la corrupción.

- ¿Qué obstáculos ha encontrado desde que asumió la presidencia del Consejo Transitorio?

- Uno de los que más me ha llamado la atención es que no es sencillo encontrar personas que quieran colaborar y asumir la responsabilidad que abarca una transición. Nos ha tocado casi que rogar a gente que consideramos valiosa para que acepte funciones de responsabilidad. Ha habido mucha resistencia.

- Se anuncia la apertura de procesos por las decisiones que ha tomado el organismo a su cargo, ¿teme las consecuencias que pueden tener estos?

- No podemos impedir que las personas que se sienten afectadas ejerzan su derecho a la defensa y acudan a las instancias que da la ley. En mi caso, yo ya he pasado por acciones legales como la que nos planteó el señor Carlos Pólit, que ahora está prófugo y las que ordenó el exvicepresidente Jorge Glas, que está en prisión, mientras nosotros seguimos libres cumpliendo nuestro trabajo.

- También se dice que todas las decisiones del Consejo son tomadas por usted y sus colaboradores, relegando a los demás consejeros. ¿Es verdad?

- Los que hacen ese tipo de afirmaciones es porque no conocen el tipo de personas que conforman este Consejo de Participación Transitorio. Aquí hay gente inteligente que tiene un nombre y un prestigio que cuidar y defender. Ellos coinciden en muchas propuestas que yo hago, pero no todas las cosas que salen de aquí son propuestas mías.