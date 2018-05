1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 04 Mayo 2018

Ramiro Rivadeneira fue cesado como defensor del Pueblo por el Consejo Transitorio el miércoles, y un día después el organismo nombró su reemplazo: Gina Benavides, quien dijo que la institución no se debe a los gobernantes.

Rivadeneira llegó al cargo en el 2011 y su segundo periodo concluía en el 2022.

Fue asesor de Gustavo Jalkh en el Ministerio de Justicia, y de la Corte Constitucional.

¿Por qué asegura que es inconstitucional, ilegítimo y atentatorio a la democracia que lo hayan cesado?

No hubo un dictamen de la Corte Constitucional, la interpretación de la consulta ha dejado en el vacío temas que ahora se están intentando resolver en el camino.

Debía resolver sobre la naturaleza especial de la Defensoría que siendo una institución nacional de derechos humanos tiene blindaje especial con normativa internacional y nacional. Ellos están poniendo sus propias reglas del juego y muchas están atentando a la Constitución y a la ley.

¿Qué argumento le ha dado el Consejo para cesarlo?

Que no me he sometido a la evaluación. Pregunté en carta de 29 de marzo al Consejo sus competencias constitucionales y legales para que pueda determinar qué es y qué no es incumplimiento de funciones. Hasta hoy no hay respuesta.

¿No hubiese sido más fácil someterse a la evaluación?

Era indigno someter a una institución nacional de derechos humanos a una evaluación de un órgano administrativo, transitorio y de origen gubernamental.

¿Qué busca con la acción de protección de presentarla?

Garantizar que no se vulneren los derechos y garantizar la autonomía de la Defensoría.

¿Pedirá que se lo restituya?

Es el objetivo fundamental.

¿Presentaría una demanda internacional?

Podría hacerlo. Como están las condiciones en el país donde tenemos un Consejo que no respeta las resoluciones judiciales, que acaba de posesionar a un fiscal cuando no tiene competencias.

Ya no están dadas las condiciones de respeto institucional y esto sí podría configurar un escenario de demanda internacional.

¿Usted estaba vinculado al entonces presidente Rafael Correa, influyó en su designación?

No. Cuando fui nombrado por primera vez el presidente Correa a mí no me conocía.

Gané un concurso y la única relación ha sido institucional. (El Universo)