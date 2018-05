1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 02 Mayo 2018

La asambleísta Mae Montaño acudió este miércoles 2 de mayo a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para presentar su desafiliación del movimiento Creando Oportunidades (CREO).

En declaraciones a la prensa, Montaño señaló que su ciclo en CREO ha terminado y que necesita mayor autonomía para seguir con su carrera política. Por el momento se declara independiente.

"He tomado la decisión de empezar una nueva etapa en mi vida política, (pero) no me voy de la vida política", aclaró la asambleísta. Añadió que quiere profundizar en los proyectos sociales que ha venido desarrollando.

La legisladora dijo que entre sus proyectos está el aumentar su presencia en los barrios, no solo en la ciudad de Quito, sino recorrer el país, "en todos los rincones de la patria en donde tengo grandes amigos y apoyos, para ello necesito tener más autonomía".

Tras el anuncio, el movimiento CREO emitió un comunicado-firmado por su presidente nacional César Monge- en el que destaca a Montaño como una mujer "inteligente y honesta".

No obstante, recalca que "respetamos su decisión, si bien no compartimos sus razones, y le deseamos lo mejor en el camino que ha elegido".

Montaño es una de las fundadoras de CREO, también fue vicepresidenta del movimiento. En el 2013 fue electa asambleísta nacional, cargo en el que fue reelecta para el período 2017-2021. (El Telégrafo)

???? |COMUNICADO|



Sobre decisión de Mae Montaño, siempre encontrará en nosotros amigos sinceros y leales. pic.twitter.com/BCZW7NfQD2 — Movimiento CREO Ecuador (@CREOEcuador) 2 de mayo de 2018