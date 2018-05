1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 02 Mayo 2018

La situación de inseguridad y violencia que se vive en la frontera norte no es nueva y no es consecuencia de lo que se hizo o no en el anterior gobierno, sino fruto del “que me importa” de varios gobiernos durante muchos años, dijo el excomandante General de la Policía, Jorge Villarroel.

En diálogo con Sonorama y Canal UNO, aseguró que conscientes de la situación en la zona fronteriza, el gobierno colombiano no intervino en su lado y el ecuatoriano se atrasó.

“Esto es consecuencia del descuido de todos los gobiernos no solo del gobierno del expresidente Rafael Correa”.

Indicó que históricamente el tema de la violencia en la frontera se discutía en la academia desde hace muchos años, incluso ya hubo muertos y ataques por ejemplo en Putumayo en 1993.

Recordó que en 1992 había informes detallados de lo que pasaba en la frontera, de gente de inteligencia, puntos específicos, ubicaciones, dichos informes se pasaron a los mandos superior y político pero no se hizo nada, “prefirieron no meterse en eso” y mantener la teoría de que Ecuador es una isla de paz, afirmó. (Sonorama)