1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 28 Abril 2018

El exfiscal general Carlos Baca no reveló la lista de los “asambleístas cobardes y clientes frecuentes de la Fiscalía”, en su intervención en el juicio político que se siguió en su contra por incumplimiento de funciones por divulgar un audio en el que conversaban el expresidente de la Asamblea José Serrano y el excontralor Carlos Pólit.

Al contrario, el pasado jueves, pidió disculpas en el pleno legislativo pues dijo: “Uno si puede decir cosas que no debe decir, yo me disculpo con la Asamblea, hice una declaración de prensa en la que dije términos inadecuados, no en contra de alguien en particular, sino en términos generales”.

Un día antes de la interpelación, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y los jefes de bancada remitieron un oficio a la Fiscalía para que Baca envíe al Legislativo “la lista de asambleístas que son clientes frecuentes y que hacen política en los pasillos de la Fiscalía”.

Baca hizo esas declaraciones en un programa de opinión en radio Sucesos, de Quito.

La mayoría de los legisladores que intervinieron en el debate del juicio político se refirieron a las expresiones de Baca y las rechazaron.

Roberto Gómez (CREO) dijo que el exfuncionario con alevosía calificó a los asambleístas como cobardes y prometió que llegaría al pleno de la Asamblea a revelar la lista. “Le pedimos que traiga la lista, pero todo quedó en palabras sueltas en el aire y su credibilidad ratificada por los suelos”, precisó.

Recordó que Baca habló de asambleístas-clientes; cuando los clientes son personas, que por mutuo acuerdo, con quien ofrece un servicio, dan un pago a cambio de ese servicio, ese es el concepto que tenía Baca de la Fiscalía, refutó.

También Héctor Muñoz (SUMA), Raúl Tello (BIN) y Jimmy Candell (MPCNG) cuestionaron las expresiones de Baca y ofrecieron defender la majestad de la Asamblea.

Homero Castanier (CREO) dijo que “los cobardes son las personas que muestran falta de valor, los que huyen y no enfrentan, son los que no dicen las cosas de frente, cobardes son los que no pueden andar con la frente en alto y tienen rabo de paja... cobardes son los que prohibían la fiscalización y aquellos que roban al pueblo con cinismos, los que cobran sueldo y no dan la cara.

Baca Mancheno fue censurado y destituido con 128 votos que provinieron de las bancadas de AP, RC, PSC, CREO, SUMA, PK, ID, PSP, FE e independientes. Hubo tres abstenciones del bloque de AP: Silvia Salgado, Julio César Quiñones y Guadalupe Salazar.

En la votación, José Serrano (AP) fue uno de los primeros en votar por la censura y destitución de Baca.

El expresidente de la Asamblea, que fue uno de los protagonistas del audio que publicó Baca, invitó a “dar la vuelta a la página”, y consideró que la institucionalidad del país es la que debe salir fortalecida para enfrentar los problemas de la frontera norte, añadió.

La resolución aprobada ordena enviar el expediente del juicio político a las autoridades competentes, para la determinación de responsabilidades administrativas y penales a las que hubiere lugar. Fuente: El Universo