Detalles Publicado el Viernes, 27 Abril 2018

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, aseguró que no se someterá a la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana de transición al considerar que ese organismo carece de competencia para este acto.

“No reconozco a un órgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental, que tenga la capacidad de evaluación a una institución nacional de Derechos Humanos”, dijo y agregó que la Defensoría tiene normativa nacional e internacional que la deslinda de ese tipo de evaluación ya que su juez natural es la Asamblea, que puede observar su gestión a través de un juicio político.

Aseguró que remitió esos argumentos al Consejo transitorio y que está dispuesto a acudir al pleno del organismo para ampliar sus criterios. En la carta remitida se lee: "he resuelto no someterme al proceso de evaluación (…) reservándome, de ser el caso, el derecho a iniciar las acciones que me asistan en defensa de mis derechos”.

La Defensoría del Pueblo tenía plazo hasta el pasado miércoles para presentar su informe de gestión, pero Rivadeneira aseguró que toda la información está colgada en la página web. Hasta el 24 de abril se habían recibido 52 denuncias contra la gestión de la Defensoría.